Basket. Risultati e classifiche del fine settimana

Calolzio, il periodo nero non si arresta

Destini opposti per Civatese e Mandello

LECCO – Ennesima sconfitta in Serie C per la WBT Calolziocorte, quinta consecutiva. In Divisione Regionale 1 vince la Civatese contro la Sportiva Sondrio. Sconfitta a Villaguardia per Mandello.

SERIE C – EST C

APL Lissone – WBT CALOLZIOCORTE 78-63

CLASSIFICA:



8 – 9Care Romano

6 – Seriana Basket

6 – GMG Bottanuco

6 – Bellini Gorle

6 – Pall. Milano

6 – Pall. Lissone

4 – Far Network Gorgonzola

4 – MI Games Milano

4 – Fortitudo Busnago

0 – Italcontrol Villasanta

0 – WBT CALOLZIOCORTE

DIVISIONE REGIONALE 1 – CENTRO D



EDILCASA CIVATESE – Sportiva Sondrio 78-71

G.S. Villaguardia – TECNOADDA MANDELLO 64-59

CLASSIFICA:



8 – Indipendente Appiano

8 – Blackcourt Cucciago

6 – EDILCASA CIVATESE

4 – Maganetti Tirano

4 – ASD Basket Nibionno

4 – TECNOADDA MANDELLO

4 – G. S. Villaguardia

4 – Le Bocce Erba

2 – Il Gigante Inverigo

2 – Colombo ARS Rovagnate

2 – Pezzini Morbegno

0 – Sportiva Sondrio