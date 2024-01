Basket Serie C. La WBT dura solo un tempo, vince Seriana

Calolziesi travolti nella ripresa dai bergamaschi

Decisivo un terzo quarto da soli sette punti segnati

OLGINATE – Venti minuti di ottima pallacanestro non bastano alla WBT Calolziocorte per battere il Seriana Basket. La squadra di coach Angelo Mazzoleni “resta negli spogliatoi” e gli ospiti ne approfittano per espugnare il PalaRavasio.

L’inizio di gara vede una bella Calolzio e una Seriana in affanno, soprattutto dopo il rientro di un incisivo Mattia Pirovano. Il playmaker è il migliore dei calolziesi nel primo tempo – 11 punti e 3/3 da oltre l’arco – ed è proprio la sua ultima tripla sulla sirena a dare alla WBT dieci punti di margine, prima di rientrare negli spogliatoi (40-30).

Al rientro in campo c’è una sola squadra. I ragazzi di coach Mazzoleni sono assenti ingiustificati e vengono letteralmente presi a pallate dai bergamaschi. Il parziale di 7-32, in dieci minuti di gioco, indirizza la partita (47-61). Calolzio affonda un passo alla volta e perde col punteggio di 60-88.

“Primo tempo fantastico, nel secondo si è completamente spenta la luce e non abbiamo fatto nulla di quello che ci eravamo prefissati. Non mi sarei mai aspettato un simile crollo” dichiara un deluso coach Mazzoleni.

WBT CALOLZIO – SERIANA BASKET 60-88

PARZIALI: 21-15; 40-30; 47-62

CALOLZIOCORTE: Pirovano 13, Combi 11, Longhi 9, Paduano 6, Perego 6, Rusconi 6, Radaelli 4, Meroni 2, Niang 2, Papini 1, Marabelli, Mazzoleni. All. Mazzoleni