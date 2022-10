Stiramento per il giocatore nella partita contro Varedo

Contro Villasanta non giocheranno lui e neanche Tentori

CALOLZIOCORTE – Pessime notizie per l’Enginux Calolziocorte e coach Angelo Mazzoleni: Simone Paduano sarà ai box per un p’ di tempo a causa dell’infortunio muscolare patito durante l’ultima partita giocata, lo scontro casalingo perso venerdì scorso contro l’Eco Peg Varedo.

La formazione lecchese aveva iniziato molto bene la partita e Paduano era stato uno dei migliori nel primo quarto, chiuso dai lecchesi avanti di cinque lunghezze. All’inizio della seconda frazione però il play/guardia lecchese si è fermato a causa di un problema muscolare.

L’esito della diagnosi, ricevuta in settimana, conferma che il giocatore salterà sicuramente la partita di settimana domenica prossima sul campo di Villasanta.

Oltre a Paduano, non sarà della partita neanche il giovane Filippo Tentori. Scavigliatosi nella preseason, Tentori non ha ancora debuttato in campionato.

“Purtroppo Paduano non sarà della partita a causa del problema alla coscia – dichiara coach Mazzoleni – per quanto riguarda Tentori, ha iniziato ad allenarsi in maniera blanda e correre, speriamo di averlo in squadra per la settimana prossima”.