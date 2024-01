Basket Serie C. WBT Calolzio, il 2024 inizia con uno stop

Sconfitta casalinga contro la Fortitudo Busnago (61-70)

Furiosa rimonta nell’ultimo quarto, ma non basta per vincere

OLGINATE – Comincia come non dovrebbe il 2024 per la WBT Calolziocorte. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni hanno perso in casa contro la Fortitudo Busnago e sono stati agganciati dai rivali in classifica.

Dopo un primo quarto equilibrato (18-20) la zona di Busnago manda in completo tilt l’attacco calolziese, capace di segnare solo 7 punti nella seconda frazione (24-41).

Nella ripresa un paio di canestri di Simone Paduano da tre punti provano a scuotere i lecchesi, ma Busnago reagisce con grinta chirurgica e, a metà del terzo quarto, tocca addirittura i venticinque punti di vantaggio (31-56).

Senza più niente da perdere la WBT gioca alla garibaldina e chiude la frazione con un ottimo parziale di 11-2 (42-58).

L’ultimo quarto Calolzio si avvicina a piccoli passi e Busnago inizia a sudare freddo. Nel momento migliore però la mano dei giocatori lecchesi trema – otto liberi consecutivi sbagliati! – ma, nonostante ciò, dopo una “tripla” di Samuele Longhi i ragazzi di coach Mazzoleni si ritrovano a soli quattro punti di distanza (61-65), con ancora un minuto di gioco.

Il canestro da tre dell’altro Mazzoleni, quello che indossava la canottiere di Busnago, chiude però i giochi.

Calolzio perde 61-70. Miglior marcatore lecchese Simone Paduano con 12 punti.

“Abbiamo iniziato a giocare solo dalla metà del terzo quarto – dichiara un deluso coach Mazzoleni – è un peccato perché, se avessimo vinto, avremmo potuto staccare il gruppo delle ultime.

WBT CALOLZIOCORTE – FORTITUDO BUSNAGO 61-70

PARZIALI: 18-20, 25-44, 42-58

CALOLZIOCORTE: Paduano 12, Castagna 11, Meroni 10, Longhi 9, Radaelli 9, Combi 5, Perego 5, Mazzoleni, Papini, Rusconi, Marabelli n.e, All. coach Mazzoleni