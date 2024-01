Basket Serie C. WBT Calolzio, prima vittoria del 2024

Espugnato il campo di Gorle (69-82)

Doppio “ventello” per gli ex mandellesi Radaelli e Niang

GORLE – Nell’inusuale anticipo del mercoledì – la squadra di casa aveva problemi nel week end – la WBT Calolziocorte ha espugnato il campo della Bellini Gorle, ottenendo la prima vittoria di questo 2024.

L’inizio non era certo sembrato incoraggiante, coi bergamaschi che dopo dieci minuti sono avanti 25-19 e Calolzio che non sembra in grande serata difensiva. Nella seconda frazione Calolzio si veste di arancioblu – dentro quattro ex Mandello, più Thomas Mazzoleni – e le cose girano sicuramente meglio, coi lecchesi che vanno al riposo con un solo punto da recuperare (38-37).

La ripresa è tutta in favore della squadra calolziese. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni scappano via alla fine del terzo quarto (51-61) e poi mantengono il divario acquisito fino alla fine del match, ribaltando anche la differenza canestri rispetto alla gara dell’andata (69-82)

Ottima prova degli ex mandellesi Stefano Radaelli (25 punti) e Ibrahim Niang (22).

“Una grande vittoria di squadra, su un campo non semplice – dichiara coach Mazzoleni – adesso dobbiamo continuare così nelle ultime quattro partite che ci mancano per chiudere il girone”.

BELLINI GORLE – WBT MANDELLO 69-82

PARZIALI: 25-16, 38-37, 51-61

CALOLZIO: Radaelli 25, Niang 22, Combi 11, Longhi 9, Rusconi 6, Paduano 3, Mazzoleni 2, Meroni 2, Perego 2, Marabelli n.e, Papini n.e, All. Mazzoleni