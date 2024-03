Basket Serie C. WBT Calolzio scivola in casa contro Ospitaletto

I ragazzi di coach Mazzoleni sconfitti per 79 a 65 nella 1^ giornata di Play-in girone Bronze Est

CALOLZIO – Esordio amaro sabato, tra le mura amiche, per la WBT Calolziocorte di coach Angelo Mazzoleni che nella seconda fase del campionato di Serie C (Play-in girone Bronze Est), compie un passo falso al PalaRavasio dove Ospitaletto Basket si impone per 79 a 65.

Match iniziato a favore dei padroni di casa con il primo quarto giocato bene e concluso avanti per 23 a 13. Secondo quarto di gara con Calolzio che appare meno dinamico ma riesce andare al riposo ancora avanti per 39 a 34.

Nel secondo tempo, Ospitaletto cresce e si fa sentire riuscendo a chiudere il terzo quarto in avanti per 53 a 59. Nel quarto finale Ospitaletto pigia sull’acceletarore e chiude il match fissando il risultato sul 65 a 79.

Prossima sfida per i ragazzi di Mazzoleni sul difficile campo di Manerbio.