Sesto posto per i giovani ginnasti Archè a Cassano d’Adda

Gli Allievi hanno partecipato per la prima volta al regionale del Campionato FGI serie D – LB

Lorenzo Passoni, Martino Amigoni, Yuri Zoia, Ruben Pirovano e Gabriele Ghiani i ginnasti in gara

CASSANO D’ADDA – Il Palazzetto dello Sport di Cassano d’Adda ha ospitato le gare di ginnastica artistica per il campionato di serie D LB nella giornata di domenica 4 febbraio, dove sono scesi in campo gli Allievi GAM della Ginnastica Archè.

Questa prima competizione nella categoria LB è stata un’esperienza interessante e istruttiva per i ragazzi, che sono riusciti ad affrontare il campo gara senza timore. Al loro esordio i giovanissimi Lorenzo Passoni, Martino Amigoni, Yuri Zoia, Ruben Pirovano e Gabriele Ghiani, si sono alternati sui cinque attrezzi e hanno concluso la gara in sesta posizione.

Soddisfatti gli allenatori Alessandra Valsecchi e Flavio Colombo per il positivo risultato ottenuto, con la consapevolezza che si può fare meglio e per questo i ginnasti dell’Associazione calolziese sono pronti a lavorare in palestra per migliorare e puntare sempre più in alto nelle prossime gare.