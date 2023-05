Corsa in montagna. Mandello, aperte le iscrizioni al TGS (Trail Grigne Sud)

Il 30 settembre si tornerà a correre sui ‘sentieri dei camosci’

Come nelle passate edizioni, gli atleti si sfideranno sui percorsi Extreme, Sprint e Intrepid

MANDELLO – Aperte ufficialmente da oggi, lunedì 15 maggio, le iscrizioni per l’edizione 2023 del TGS (Trail Grigne Sud), gara di corsa in montagna organizzata da Alessandro Gilardoni insieme ad altri collaboratori, che attraversa il comune di Mandello dal lago alle Grigne, e viceversa, toccando quelli che sono stati denominati i ‘sentieri dei camosci’.

Tre percorsi caratterizzeranno, come in passato, la manifestazione: Sprint, Extreme e Intrepid. 150 il numero massimo di partecipanti per il tracciato più lungo (Extreme, 42 km 3700 D+): percorrendolo si toccheranno alcuni dei punti più rinomati del territorio mandellese come Zucco Sileggio, Monte Pilastro, Gardata, Zucco di Manavello, nonché i due rifugi del Cai Mandello, Rifugio Elisa e Rifugio Bietti-Buzzi. Meno impegnativa, si fa per dire, la versione Sprint (22 km 1800 D+), per la quale sono disponibili 250 posti. Con il percorso precedente condivide solo un tratto, inclusi partenza e arrivo.

Infine il TGS Intrepid (6 km 400 D+), dedicato a ragazzi con disabilità che correranno in coppia con un accompagnatore, iniziativa nata dalla collaborazione con Polisportiva Mandello, grazie al progetto Arcobaleno.

L’iscrizione potrà avvenire esclusivamente via internet tramite il servizio wedosport compilando l’apposito modulo in ogni sua parte. L’organizzazione invita ad affrettarsi perché, una volta terminati i pettorali, non si potrà più essere ammessi alla gara.

Tutte le informazioni per partecipare le trovate qui.