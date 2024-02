5 Mulini Cross Preview, in scena i Campionati Regionali di Cross

646 atleti in gara per il titolo dai Cadetti fino agli Assoluti

I risultati dei lecchesi in gara

SAN VITTORE OLONA – Domenica nella gara 5 Mulini si è gareggiato per il Campionato Regionale di corsa campestre, dai Cadetti fino agli Assoluti per il titolo nel lungo, negli Assoluti anche il titolo nel cross corto, 646 atleti in gara per il titolo, in più altri 110 atletiche hanno gareggiato tra i Master.

Konjoneh Maggi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) grandissima gara per il lecchese, vince il cross lungo 10,2km con 30’14” e essendo ancora Promesse vince due titoli regionali, sia quello Assoluto sia quello Promesse, nel cross corto di 2,1km Jonut Puiu (Atl Lecco Colombo Costruzioni) terzo posto con 6’05”, a vincere Sabastiano Parolini (Gruppo Alpinistico Vertovese) con 5’54”.

Tutti i vincitori e i lecchesi in gara

Cadette (2km): 1^ Aurora Demarco 7”50 (Virtus Groane),6^ Sofia Piazza 8’01” (Atl lecco Colombo Costruzioni), 30^ Sofia Corbetta 8’50” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 42^ Serena Gianola 9”08 (Premana), 56ˆElena Ciappasoni 9”21 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 68^ Nina Gianola 9”37 (Premana), 77^ Matilde Fabi 9’50” (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Cadetti (2km): 1° Federico Giardiello 6’42” (Atl Gavirate), 15° Nicola Spano 7’16” (Cs Cortenova), 20° Giacomo Grassi 7’25” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 28° Daniele Arlati 8’32” (Merate Atl Promoline), 32° Michele Bellati 7’35” (Merate), 33° Matteo Tenderini 7’37” (Merate), 39° Riccardo Andor Longoni 7’43” (Cs Cortenova), 45° Marco Fazzini 7’50” (Premana), 49° Lorenzo Tassone 7’53” (Atl lecco Colombo Costruzioni), 56° Federico Pellizzaro (Cs Cortenova), 58° Francesco Tentori 9’00” (Merate Atl Promoline), 66° Leonardo Simoncelli 8’15” (Merate Atl Promoline), 71° Tomas Gerosa 8’26” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 83° Diego De Lorenzi 8’45” (Cs Cortenova), 86° Riccardo Tentori 8’50” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 91° Andrea Malugani 9’05” (Cs Cortenova).

Allieve (4,2km): 1^ Martina Ghisalberti 15’12” (Atl Valle Brembana), 12^ Denise Mascheri 16’34” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 14^ Ilaria Artusi 16’38” (Bracco Atletica), 19^ Anita Raineri 17’06” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 51^ Dorotea Usuelli 19’12” (Pol Libertas Cernuschese).

Allievi (4,2km): 1° Pietro Ruga 12’56” (Sport Project Vco), 6° Francesco Gianola 13’09” (Premana), 10° Tommaso Farina 13’30” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 34° Lorenzo Trincavelli 14’15” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 35° Davide Cappello 14’19” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 54° Alessandro Meda 14’47” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 59° Manith Baruffini 14’58” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 72° Filippo Tenderini 15’22” (Premana), 73° Lorenzo Pozzoni 15’25” (Pol Libertas Cernuschese), 89° Tomas Gianola 16’53” (Premana) 98° Omar Bertoldini 17’48” (Premana).

Juniores (4,2km): 1^ Elisa Rovedatti 14’55” (Atl Valle Brembana), 27^ Elisa Pozzoni 18’20” (Pol Libertas Cernuschese).

Juniores (6,2km): 1° Nicola Morosini 19’10” (Us Rogno), 11° Nicolò Vergottini 20’23” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 12° Gabriele Sutti 20’29” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 15° Paolo Gianola 20’39” (Premana), 16° Emanuele Fazzini 20’51” (Premana), 18° Lorenzo Forni 21’00” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 23° Giulio Mascheri 21’06” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 33° Michael Gianola 22’32” (Premana), 40° Roberto Colombo 23’24” (Pol Libertas Cernuschese).

Cross corto (2,1km): 1^ Federica Cortesi 7’16” (Atl Valle Brembana), 4^ Nicole Acerboni 7’24” (Bracco Atletica), 8^ Ilaria Menatti 7’38” (Bracco Atletica).

Cross corto (2,1km): 1° Sebastiano Parolini 5’54” (G Alpinistico Vertovese), 3° Jonut Puiu 6’05” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 8° Mattia Sottocornola 6’15” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 11° Mattia Adamoli 6’23” (Atl Valle Brembana), 18° Manuel Tagliaferri 6’29” (Atl Valle Brembana), 19° Edoardo Brusa 6’32” (Atl Lecco Colombo Costruzione), 34° Federico Meda 6’46” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 53° Flavio Tornaghi 7’07” (Merate Atl Promoline), 60° Alessandro D’Abbrusco 7’12” (Merate Atl Promoline), 71° Tommaso Pelà 7’32” (Pol Libertas Cernuschese).

Cross lungo (6,2km): 1^ Susanna Maria Saapunki 20’53” (Us Malonno).

Cross lungo (10,2km): 1° Konjoneh Maggi 30’14” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 13° Giovanni Artusi (5° Promessa) 31’48” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 24° Martino Arlati (8° Promesse) 32’54” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 40° Stefano Mandile 34’26” (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Master 35/50 (6,2km): 1° Nicolò Colombo (SM35) 23’35” (Runners Legnano), 1° Dario Perri (SF40) 21’51” (Bumbasina Run), 1° Livio Rinaldi (SM45) 51’24” (Atl Valle Brembana), 1° Antonio Vasi (SM50) 22’14” (Cardatletica), 3° Attilio Ezio Artusi (SM50) 23’05” (Cs Cortenova), 8° Taddeo Bertoldini (SM40) 27’05” (Falchi Lecco).

Master Over e tutte le categorie femminile (4,2km): 1° Roberto Pedroncelli (SM55) 13’52” (Atl Paratico), 1° Gianangelo Loda (SM60) 15’48” (Atl Falegnameria Guerrini), 1° Martino Palmieri (SM65) 16’53” (Euroatletica 2002), 1° Aurelio Moscato (SM70) 17’10” (Pol Libertas Cernuschese), 4° Giovanni Civillini (SM70) 20’02” (Sev Valmadrera),1° Rudy Bassani (SM75) 19’43” (Virtus Groane), 1° Aldo Borghesi (SM80) 22’44” (Asd Arese).

1^ Cecilia Curti (SF35) 15’50” (Runners Legnano), 1^ Francesca Mazzacani (SF40) 21’54” (Cardatletica), 1^ Silvia Comelli (SM45) 17’01” (Canottieri Milano), 1° Chiara Paola Naso (SF50) 17’28” (Team Attivasalute), 1^ Daniela Gilardi (SF55) 18’22” (Sav Valmadrera), 1^ Giordana Baruffaldfi (SF65) 18’52” (Atl Casone Noceto), 1^ Annamaria Galbani (SF70) 22’51” (Ala Atl Abbiategrasso).