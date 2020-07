Altetica. 2^ giornata a Mariano, i risultati delle gare femminili

Quote rosa protagoniste della seconda giornata di gare al centro sportivo di Mariano

Record personale di Veronica Besana (Atl Lecco) sui 100m, Silvia Crippa vince nel getto del peso

MARIANO COMENSE- Secondo appuntamento con l’atletica leggera al centro sportivo comunale di via Santa Caterina da Siena a Mariano Comense, dopo le gare della prima giornata prevalentemente dedicate al settore maschile, questa volta è toccato alle quote rosa scendere in pista. Poco più di 100 i partecipanti questo secondo appuntamento.

Veronica Besana al personale sui 100m

Ottima ripartenza per l’azzurrina dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, Veronica Besana che fa sua la gara sui 100m chiudendoli con un nuovo primato personale di 12”01. Sul gradino più basso del podio la compagna di club Alessia Gatti in 12”68, sui 400m intero podio per le giallo blu lecchesi che vincono con Clarissa Boleso in 57”54 su Federica Lega 59”02 e Lisa Galluccio 59”19. Terza posizione per Alessia Ippolito sugli 800m corsi in 2’30”13.

A Silvia Crippa il getto del peso femminile

Passando al settore lanci da registrare la vittoria nel getto del peso per Silvia Crippa con 12,23m; Marika Sironi al secondo posto nel lancio del martello con 47,01m.

Gli altri risultati del lecchesi presenti, tra parentesi la società quando non dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni

100m: 11^ Martina Marionni 13”40, 13^ Arianna Brivio 13”72, 17^ Elisa Crippa 14”27.

400m: 5^ Bianca Pizzi 1’00”07, 9^ Aminata Nonni 1’04”51.

800m: 4^ Irene Bonanomi 2’30”88 (Pol lib Cernuschese).

Disco: 7^ Lucia Valenti 30,06m.

Martello: 5^ Clelia Corti 39,82m.

Peso uomini: 4° Alessandro Poletti 11,85m; 9° Andrea Monti 10,50m.

Disco uomini: 10° Alessandro Poletti 32,40m; 12° Matteo Dozio 30,80m; 13° Andrea Monti 30,15m.