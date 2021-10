Arrampicata. Beatrice Colli racconta la sua stagione mondiale su EpicTv

Fatiche ed emozioni della giovane campionessa dei Ragni

Condensata in un video di 10 minuti tutta la stagione dell’arrampicatrice lecchese

LECCO – “Si chiude un cerchio e che cerchio”… in un video di 10 minuti tutta la stagione di Beatrice Colli. La fatica degli allenamenti, le gioie (tante), le delusioni, le tensioni, ma sempre con la voglia di divertirsi e guardare avanti per spostare un pochino più in là il proprio limite! Su EpicTv l’ultimo capitolo della stagione “mondiale” della giovane campionessa della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco allenata da Fabio Palma.