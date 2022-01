Atletica. Campionato Italiano invernale lanci, Sironi e Dozio davanti a tutte

A Chiari la prima prova regionale

Il 12 e 13 febbraio tappa a Mariano Comense

CHIARI (BS) – L’appuntamento era fissato a Mariano Comense, ma causa lavori al campo la prima fase del campionato italiano invernale lanci è stata spostata a Chiari (BS). Gli atleti impegnati nelle gare hanno come obbiettivo la partecipazione alla finale nazionale, anche se solamente i primi 10 Assoluti delle gare del 2022 più i due migliori del 2021 potranno disputare la finale, nelle altre categorie saranno solamente i primi otto che usciranno dalle fasi regionali a disputare la finale. Seconda prova in programma il 12 e 13 febbraio a Mariano Comense, sede che assegnerà anche i titoli regionali di lanci lungi sia per l’assoluto che per il giovanile (Allievi/Juniores).

A Chiari ci sono state le belle prestazioni di Marika Sironi dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni che vince nel lancio del martello con la misura di 46,46m. Simone Buzzella, ritornato all’Us Derviese dopo i tre anni di prestito alla Cento Torri Pavia, si dimostra subito in palla e con 62,23m oltre a prendersi il 2° posto, va a migliorare anche il suo primato personale. In questa specialità sono stati migliorati tutti i primati degli atleti lecchesi presenti, tra gli Allievi Tommaso Mojoli con 55,12m e 4° posto, Giacomo Arienti con 34’56m e 15° posto, entrambi dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni. Nella gara Assoluta 27,60m di Luigi Dozio dell’Org Sportiva Alpinisti e 23° posto, per lui anche il 9° nel getto del peso col nuovo personale di 8,02m.

Primato anche nel lancio del disco per Pietro Roncareggi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 42,14m e 4° posto, Marta Besana (Atl Lecco Colombo Costruzioni) nel lancio del giavellotto con 16,27m e 21° posto.

Due podi per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni conquistati dalla neo giallo blu Federica Dozio con 39,13m nel lancio del giavellotto e 3° posto bissato e sempre dalla stessa atleta con 11,66m nel getto del peso. A completare i risultati in casa Lecco il 12° posto di Kethrin Sironi nel lancio del disco con 35,93m.