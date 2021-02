Campionati italiani Juniores e Promesse indoor, all’Atletica Lecco un oro e tre medaglie d’argento.

Quattro primati italiani migliorati

ANCONA- Proficua trasferta quella che gli atleti giallo blu hanno effettuato questo weekend ad Ancona dove si sono disputati i campionati italiani riservati alle categorie Juniores e Promesse.

Campionati nobilitati dai primati italiani ottenuti da Larissa Japichino atleta Juniores delle Fiamme Gialle capace di riscrivere la storia del salto in lungo con un incredibile balzo a 6,75m arrivando a soli 16cm dal record Assoluto di mamma Fiona Maj.

Altro primato ancora tra gli Juniores grazie al 47”11 di Lorenzo Benati dell’Atl Roma Acquacetosa che toglie ben 63 centesimi al suo precedente primato, ed è sempre tra gli Juniores che Ndele Lorenzo Simonelli con 7”63 toglie al lecchese Mattia Montini il primato dei 60hs che lo deteneva dal 2018 con un solo centesimo in più, altro record col quartetto della staffetta 4×1 giro dell’Atl Vicentina che porta il record a 1’40”42.

Staffetta 4 x un giro Juniores da favola.

Non sono mancate le soddisfazioni cronometriche nemmeno per gli atleti lecchesi: le due staffette Juniores sia la maschile che la femminile hanno iscritto il loro nome nell’albo dei primati provinciali, Lisa Galluccio, Alessia Gatti, Clarissa Boleso e Veronica Besana migliorano il loro precedente primato e lo aggiornano a 1’41”93, tempo battuto solo dall’atletica Vicentina che per battere le lecchesi deve migliorare il primato italiano.

Per le nostre arriva comunque un ottimo secondo posto sul podio e la meritata medaglia d’argento. Ancora meglio il quartetto maschile che vede Abenezer Mandelli, Alessandro Rota, Davide Colombo e Mattia Tacchini vincere il titolo italiano con 1’31”04 che eguaglia il primato provinciale.

Mattia Montini e Veronica Besana, protagonisti sugli ostacoli

Partono subito forte, Mattia Montini 7”90 in batteria e 7”88 in finale e titolo conquistato tra le Promesse per il lecchese di Ballabio in forza al Cs Carabinieri, Veronica Besana miglior tempo in batteria tra le Juniores con 8”56, nella finale 8”62 che gli vale l’argento.



Stesso metallo dal getto del peso Juniores dove Patrick Olcelli lo mette al collo con un lancio a 16,10m che va ad eguagliare il suo primato personale.

Alessandro Rota e Federica Dozio sfiorano il podio.

Non basta il primato personale di Alessandro Rota sui 60hs corsi prima in 8”03 in batteria e in 7”94 nella successiva finale che gli vale il quarto posto tar gli Juniores, Federica Dozio della Virtus Calco nel getto del peso ottiene 11,89m che valgono il 5° posto juniores.



Gli altri risultati dei lecchesi presenti.

Elisabetta Ippoliti al 6° posto nella 3Km di marcia Juniores con 15’07”51, Nicole Acerboni in gara con i colori della Bracco Atletica al 7° posto sui 3000m Promesse corsi in 10’38”11, Marco Aondio vince la sua serie degli 800m in 1’53”90, tempo che vale l’8° posto complessivo tra le Promesse.

Luca Barbini con 4,50m è 9° tra le Promesse, stesso piazzamento per Laura Renna sui 1500m Juniores con 4’42”2, per la stessa atleta anche il 12° posto sugli 800m corsi in 2’19”61.

Tre atleti al 10°posto, Clarissa Boleso sui 400m Juniores corsi in 59”03, Alessia Gatti con 7”80 sui 60m Juniores, per lei anche il 12° sui 60hs con 9”07, e Abenezer Mandelli sui 400m Juniores con 50”95, a concludere i due 11° posto ottenuti da Andrea Monti nel salto con l’asta Promesse con 4,30m e da Mattia Tacchini sui 60m Juniores con 7”02.