Basket giovanile. Colognesi c’è, andrà al mondiale U19

La lecchese tra le dodici cestiste che partiranno per l’Ungheria

Quattro “panterine” del Basket Costa nel gruppo

LECCO – Fantastica notizia per la giovane cestista lecchese Silvia Colognesi. La diciannovenne è stata infatti convocata da coach Roberto Riccardi e andrà a giocarsi il campionato mondiale U19 femminile in Ungheria.

Colognesi aveva iniziato il raduno attorno alla metà di luglio ed è riuscita a superare il “taglio”, guadagnandosi un biglietto per la prestigiosa manifestazione giovanile. La lecchese aveva giocato da protagonista il campionato di Serie A2 con Carugate, chiudendo il campionato con dieci punti e otto rimbalzi di media a partita.

Per Colognesi questa convocazione è una conferma, dopo aver partecipato – vincendoli! – agli europei U16 disputatisi tre anni fa in Lituania.

La nazionale italiana U19 partirà oggi per l’Ungheria. Il torneo si disputerà da 7 al 15 agosto a Debrecen.

Gran soddisfazione anche per il Basket Costa Masnaga, con quattro giocatrici convocate su dodici. Oltre alla già citata Colognesi, faranno parte della spedizione anche Meriem Nasraoui, Martina Spinelli e Vittoria Allievi, una delle due 2003 del gruppo.