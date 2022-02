Basket. Lecco Basket Women, gran vittoria contro Cremona

Le avversarie oppongono poca resistenza alla formazione bluceleste (64-26)

Doppia cifra per Greppi e Capaldo

ANNONE BRIANZA – Prestazione strepitosa per la Lecco Basket Women. Nel recupero di giovedì 24 febbraio contro la Cremonese Basket le ragazze di coach Valentina Canali hanno dominato, infliggendo alle ospiti una sonora lezione (64-26).

Le avversarie si presentano ad Annone Brianza molto rimaneggiate e con sole otto giocatrici, ma le blucelesti non si fanno alcuno scrupolo. La difesa delle lecchesi è puro acciaio e al termine del primo tempo la formazione cremonese è ancora alla ricerca della doppia cifra (31-9).

Nella ripresa la musica non cambia. La squadra lecchese aumenta progressivamente il divario fino al larghissimo 64-26 finale. Doppia cifra per Greppi (13) e Capaldo(11).

“La partita è stata poco significativa dal punto di vista tecnico, le avversarie si sono presentate fortemente rimaneggiate e hanno onorato l’impegno con grande serietà e sportività ma il divario tecnico era netto – dichiara coach Valentina Canali – portiamo a casa comunque dei buoni spunti, abbiamo fatto meglio nelle collaborazioni in attacco e siamo state intense e concentrate per tutto il match. La gara ci ha dato modo anche di reinserire nelle rotazioni per qualche minuto Mandonico, di rientro da due mesi di stop, una buona notizia per noi. Ora testa all’ultima sfida di questa prima parte di campionato, con la trasferta di Parre che sarà molto impegnativa, ma per noi questo sarà uno stimolo a vendere carissima la pelle”

LECCO BASKET WOMEN – CREMONESE BASKET 64-26

PARZIALI: 17-5; 31-9; 45-19

LECCO: Scola 4, Capaldo 11, Pozzi, Romanò 4, Davide 6, Oddo 5, Nava 3, Greppi 13, Benzoni 2, Rota 7, Mandonico 9. All.: Canali.