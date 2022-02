Basket Serie B. Vercurago espugna il campo di Concorrezzo

Esordio vincente per coach Alessandro Ciceri

20 punti a referto per Lorenzo Pozzi

CONCORREZZO – Il cambio di allenatore porta bene alla Medinmove Vercurago. La formazione di coach Alessandro Ciceri ha espugnato il campo della Pall. Concorrezzo, fanalino di coda del campionato, interrompendo una striscia di tre sconfitte consecutive.

La squadra brianzola – reduce dalla “scoppola” presa contro l’Autovittani Pescate settimana scorsa – si è dimostrata combattiva per tutto il primo quarto, vinto dai Coguari 14-17. I lecchesi allungano ulteriormente nella seconda frazione e vanno al riposo con dieci punti esatti di vantaggio (38-48).

Nella ripresa Vercurago si mantiene concentrata e non molla il pallino del gioco, andando a vincere la partita col tranquillo punteggio di 60-73.

Ottima prestazione del lungo Lorenzo Pozzi, autore di venti punti. Diciassette per il ventenne Stefano Combi.

“Sono contento della vittoria, ci siamo tolti un po’ di ruggine di dosso – dichiara coach Alessandro Ciceri – in difesa abbiamo fatto un po’ fatica, ma ho visto buone cose in attacco. Adesso torniamo in palestra sperando di recuperare tutti in vista della partita di settimana prossima contro Pescate”.

PALL. CONCORREZZO – MEDINMOVE VERCURAGO 60-73

PARZIALI: 14-17; 28-38; 44-58;

VERCURAGO: Pozzi 20, Combi 17, Motta 9, Marchesi 7, Albenga 6, Garota 6, Butta 3, Gnecchi 3, Lomasto 2, Bianchi 0, Grilli, Redaelli Federico. All. Ciceri.