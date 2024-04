Basket Serie C femminile. Lecco Basket Woman, altra vittoria

Largo successo contro l’Arcadis Corsico (66-37)

Sabato prossimo la sfida contro Melzo per il primo turno di play-off

MALGRATE – La netta vittoria casalinga della Lecco Basket Women contro l’Arcadis Corsico conclude in maniera ottimale la seconda fase del campionato di Serie C femminile. Le ragazze di coach Valentina Canali terminano al terzo posto complessivo con 18 punti in classifica, dietro l’Isotec Gallarate e il Basket Nibionno, appaiate a quota 22.

La sfida contro Corsico non è molto complessa per le blucelesti che, al settimo del primo tempo, hanno già oltrepassato la doppia cifra di vantaggio. Le milanesi provano un rientro anche se, alla fine del primo tempo, la LBW va al riposo con un tranquillo margine (30-23).

Durante il terzo quarto la partita si spacca in due. Le lariane mettono in campo una difesa insuperabile – solo cinque punti concessi – e al termine della frazione hanno quasi venti punti di vantaggio (47-28), che diventeranno quasi trenta al termine del match (66-37).

Questo fine settimana cominceranno i play-off, per puntare alla Serie B. Sabato 13 aprile le lecchesi giocheranno sul campo di Melzo, domenica 21 in casa a Malgrate. In caso di parità di vittorie, passerà la squadra con la migliore differenza canestri.

“Le ragazze sono state molto brave, approcciando la partita con grande serietà e applicazione. Tutte le giocatrici sono scese in campo dando un contributo importante e l’intensità non è mai calata. Abbiamo fatto un campionato di ottimo livello, siamo cresciute e fra alti e bassi abbiamo fatto un percorso di cui essere orgogliosi. Ora testa ai play-off. Siamo determinate e cariche, lavoreremo al massimo in settimana per farci trovare pronte e competitive” dichiara coach Canali.

LECCO BASKET WOMEN – ARCADIS CORSICO 66-37

PARZIALI:20-13; 31-23; 47-28

LECCO: Bassani 15, Aondio 2, Chitelotti 4, Capaldo 5, Scola 2, Davide 4, Oggioni 9, Oddo 9, Ratti 1, Ciceri, Fumeo, Capellini 15. All.: Canali.