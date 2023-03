Basket Serie C femminile. Molteni da tre, Lecco Basket Women beffata

Vigevano espugna il campo di Malgrate

Ultimi cinque minuti da incubo per le lariane, rimontate e sconfitte

MALGRATE – Una tripla della vigevanese Martina Molteni a sei secondi dalla sirena finale regala la vittoria alle pavesi contro la Lecco Basket Women di coach Valentina Canali.

Fin da subito è la squadra ospite a cominciare con il passo giusto (1-11), ma la formazione bluceleste non molla la partita e, un passo alla volta, dimezza lo svantaggio prima di rientrare negli spogliatoi (25-30).

Lo spartito del secondo tempo è totalmente diverso. Guidate dai canestri di Claudia Oddo le lecchesi prendono l’inerzia del match e si trovano avanti di dieci punti (53-43) a metà dell’ultima frazione. Sull’orlo del baratro, Molteni si accende e Lecco non segna sostanzialmente più. Sul punteggio di 55 pari il canestro di Laura Scola, con fallo subito, sembrerebbe quello decisivo. L’errore dalla lunetta si rivelerà esiziale: Molteni da oltre l’arco fisserà il punteggio sul 57-58, con le lariane che non perderanno l’ultimo pallone a causa di una rimessa mal eseguita.

Miglior marcatrice la solita Stefania Mandonico a quota 13 punti.

“C’è poco da dire. Un approccio alla partita da dimenticare, molle e svogliato. Poi, a cavallo fra primo e secondo quarto, abbiamo cambiato atteggiamento e ci siamo pian piano riavvicinate – dichiara una delusa coach Canali – un terzo quarto positivo ci permette di andare sul più 5, e a inizio quarta frazione allunghiamo sul +10. Poi non saprei definire quello che è successo, si è spenta la luce e ci siamo fatte recuperare senza più riuscire a fare una scelta lucida. A 10″ dalla fine Scola segna il più 2, ma a 6″ subiamo una bomba mortale e con l’ultimo possesso non abbiamo eseguito la rimessa e la partita è finita così. La abbiamo letteralmente buttata via, un’altra volta. Mancano cinque partite e bisogna mettersi in testa che bisogna allenarsi e giocare con impegno e rispetto”.

LECCO BASKET WOMEN – CAT VIGEVANO 57-58

PARZIALI: 9-17; 25-30; 42-37

LECCO: Aondio 6, Chitelotti 4, Plebani, Scola 6, Davide, Colombo 8, Oddo 12, Nava 5, Benzoni, Rota 2, Ciceri 1, Mandonico 13. All.: Canali.