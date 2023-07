Bonacina, che spettacolo il torneo di beach volley!

Domenica è andato in scena il 2° Torneo Lucia Marcianò e Gabriella Manzoni a.m.

Alla regia l’impeccabile Polisportiva Sant’Egidio di Bonacina

LECCO – Un vero e proprio successo di partecipazione al 2° Torneo di beach volley Lucia Marcianò e Gabriella Manzoni a.m. organizzato dalla Polisportiva Sant’Egidio di Bonacina con il ricavato devoluto all’associazione Bianca Garavaglia.

Sono stati circa 110 gli atleti per un totale di 20 squadre che si sono sfidate sotto rete nei due pregevoli campi realizzati in via Movedo, ricavati nello spazio che una volta ospitava il campo di calcio. Nonostante il caldo, si è potuto assistere a gare avvincenti che hanno decretato vincitrice la formazione “Le birre le paga Bonny” (tabellone Gold) composta da Allegra Airaldi, Erica Galbiati, Fabio Gilardi e Andrea Gilardi. Tra le formazioni che sono riuscite ad accedere, finendo nel tabellone Silver, ha vinto la formazione “L’Asagna”.

La formula ha visto le formazioni divese per 3 gironi (due da 7 e uno da 6) con tutte le formazioni si sono affrontate. Le prima quattro squadre dei tre gironi hanno formato il Tabellone Gold, mentre le restanti sono finite nel Tabellone Silver.

A comppletare il podio, nel Tabellone Gold le formazioni “La neve gialla non si mangia” e “Yankees” rispettivamente seconda e terza; mentre nel tabellone Silver secondo posto per la formazione “Team Barazzo”.

Per la Polisportiva Sant’Egidio una splendida giornata di sport con la soddisfazione di tutto il sodalizio espresso per voce del presidente Fabrizio Bonaiti: “Siamo più che soddisfatti sia per le presenze che per i complimenti ricevuti sia per l’organizzazione che per i campi. E’ stata un seconda edizione coinvolgente, grazie anche alla collaborazione di tutti i volontari, circa una ventina, che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento, così come un ringraziamento doveroso va agli Alpini Pizzo d’Erna di Bonacina. Non ci resta che dare a tutti l’appuntamento al prossimo anno con la 3^ edizione”.

Nel frattempo, la Polisportiva Sant’Egidio in collaborazione con il Politecnico di Milano, polo di Lecco, ha in previsione per il 16 settembre l’organizzazione di un torneo di beach rservato gli universitari.