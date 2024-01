Bormio. Andrea Bertoldini ci prende gusto, ancora 1° nello Slalom

Seconda vittoria ai campionati Scozzesi che si stanno svolgendo a Bormio

Dopo l’exploit di venerdì, anche nella gara di sabato si impone il lecchese

BORMIO – L’alfiere dello Sci Club Lecco Andrea Bertoldini ai campionati Scozzesi che si stanno svolgendo a Bormio centra la seconda vittoria nello Slalom in due giorni. Dopo l’exploit di venerdì, anche nella gara di sabato si impone salendo sul gradino più alto del podio.

Bertoldini fissa il miglior tempo di gara in 1’24”25, alle sue spalle Edoardo Saracca con 14 centesimi di secondo di ritardo e al 3° posto Jonas Bacher a 19 centesimi. Per lo Sci Club Lecco, ottima prova anche per Diego Bucciardini che chiude in 7^ posizione e Luca Bianchi in 10^.

Nella gara femminile molto bene Linda Amidei che chiude in 15^ posizione, brava anche Vittoria Giacomelli 22^ al suo primo anno in categoria. Più dietro Clelia Milani 45^. Fuori nella seconda manche Laura Bertazzoni e nella prima Eleonora Pizzi. La gara è stata vinta da Martina Banchi.