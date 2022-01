Calcio a 5 under 19, il Lecco fa suo il derby contro i Saints Pagnano sul 6-2

LECCO – Primo appuntamento nel 2022 per la formazione bluceleste Under 19, impegnata oggi al PalaRogeno nel derby contro i Saints Pagnano. La gara, valida per la terza giornata di ritorno del girone B del Campionato Nazionale di categoria, ha visto i giovani di mister Pablo Parrilla imporsi per 6-2, conservando così la vetta solitaria della classifica a punteggio pieno.

Dopo le prime fasi di studio, il risultato si sblocca al 12′ grazie ad una bomba dalla distanza di Mentasti. Passano pochi secondi e, grazie nuovamente a una conclusione da fuori, è Foti a firmare il raddoppio bluceleste. I meratesi provano a reagire e accorciano le distanze al 16′, ma subito dopo De Donato riporta i suoi a +2. Squadre al riposo sul 3-1 e Lecco meritatamente in vantaggio.

La ripresa entra nel vivo al 5′, quando un pregevole spunto di De Donato consente a Matias Parrilla di insaccare il 4-1. Il Lecco controlla le operazioni senza particolare affanno e al 14′ un bel triangolo tra Mentasti e Foti porta quest’ultimo a firmare la rete del 5-1. Passano 2′ e arriva la seconda marcatura di giornata degli ospiti, subito seguita dal definitivo 6-2 di Mentasti a porta vuota su assist di De Donato.