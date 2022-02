Grande vittoria dei lecchesi under19 contro i bergamaschi

Si va ai sedicesimi di finale di Coppa Italia Calcio a 5

LECCO – Il Lecco batte 5-1 il Bergamo e vola ai sedicesimi di finale della Coppa Italia Under 19, in programma mercoledì 16 febbraio. In serata al PalaRogeno le due formazioni, già avversarie in campionato, si sono sfidate nella gara unica valevole come primo turno della manifestazione e, nonostante i diversi pali colpiti e le numerose palle gol non finalizzate, i blucelesti di mister Pablo Parrilla sono riusciti ad avere nettamente la meglio.

La cronaca del match si apre con il palo colpito da De Donato, che subito dopo è costretto a lasciare il campo per infortunio. Matias Parrilla sfiora il gol al 6′, ma anche in questo caso è il palo a salvare i bergamaschi. La prima rete di serata arriva così al 9′, quando Foti ruba palla a un difensore, salta il portiere e insacca l’1-0. Poco dopo Mentasti centra un altro palo, imitato poi dallo stesso Foti, autore al 13′ del raddoppio lecchese in contropiede su assist di Parrilla. Il Lecco sbaglia diverse occasioni da rete e il primo tempo si chiude sul 2-0.

La ripresa entra nel vivo al 3′, quando Foti trova il corridoio giusto per Parrilla che porta a 3 le reti blucelesti. Passa un minuto e, direttamente su rinvio di Posca, Mentasti beffa la difesa ospite portando il risultato sul 4-0. All’11’ Foti triangola con Mentasti e calcia in porta, la palla sbatte sul palo e si infila per il 5-0. Il Bergamo accorcia poi le distanze al 14′, il risultato non cambia più e il Lecco vola meritatamente ai sedicesimi.