Calcio Lecco. I blucelesti subiscono la clamorosa rimonta del Cittadella

Il Lecco spreca l’occasione di conquistare la prima vittoria in campionato

Al Tombolato termina 2-1 per i padroni di casa: in rete Ionita (L), Pittarello (C) e Cassano (C)

CITTADELLA – Allo stadio Pier Cesare Tombalato di Cittadella sono presenti 300 blucelesti che non fanno mancare il loro supporto ai blucelesti. Mister Foschi cambia le carte in tavola rispetto le due gare precedenti: fuori Marrone dentro Lemmens, Degli Innocenti prende il posto di Crociata, Buso dal primo minuto al posto di Di Stefano.

Il Lecco spreca l’occasione di conquistare i primi tre punti in campionato, i blucelesti hanno mantenuto il vantaggio conquistato con Ionita (L) sino al 87′, ma nella ripresa il Cittadella non ha mai smesso di crederci sino alla fine e ha riaperto la partita prima con il gol di Pittarello (C) e poi con il gol vittoria di Cassano (C).

La cronaca

Il Lecco parte in attacco con la discesa sulla destra di Guglielmotti (L) ma la palla attraversa tutta l’area senza trovare compagni in area, su cross dalla parte opposta Sersanti (L) ci prova di testa ma Kastrati (C) blocca facilmente.

Al 4′, i blucelesti sfiorano il gol: Nicolò Buso (L) mette in mezzo un cross rasoterra da destra, Novakovich (L) colpisce la palla che passa sotto le gambe di Kastrati (C) però la sfera rimane sulla linea di porta, la difesa la spazza via. Al 8′ minuto, il Cittadella si fa pericoloso ma, l’azione è viziata dal fuorigioco di Magrassi (C).

Bel ritmo al Tombolato con i blucelesti che portano il pressing alto sui veneti che provano a ripartire con dei lanci lunghi. Al 15′, dalla destra Pittarello (C) crossa verso Vita (C), ma il centrocampista spedisce la palla sul fondo.

Al 20′ si sblocca il risultato, dalla sinistra grande cross appena fuori area di Caporale (L) per la testa di Ionita (L) che, dimenticato dai difensori del Cittadella, insacca perfettamente alle spalle di Kastrati (C).

I padroni di casa provano a costruire dal basso ma, il Lecco chiude tutte le linee di passaggio e prova a ripartire veloce con Buso (L). L’attaccante trattenuto si procura una punizione dalla trequarti. Lepore (L) cerca le sue torri in area, Ionita (L) ci prova ancora di testa, al 27′, ma Kastrati (C) respinge coi pugni. Al 29′, il Cittadella costruisce una bella azione dalla fascia sinistra, Pittarello (C) si gira bene in area ma non inquadra lo specchio della porta difesa da Saracco (L).

Calano i ritmi al Tombolato per via del caldo, i padroni di casa cercano il pareggio e provano a costruire azioni da rete. Al 37′, Magrassi (C) si procura una punizione dal limite dell’area, Saracco (L) ne piazza 4 in barriera e in tuffo respinge il tiro centrale di Salvi (C). I blucelesti approfittano degli errori in fase di costruzione del Cittadella ripartendo veloci, la palla arriva sui piedi di Buso (L) che tenta il tiro da fuori area, Kastrati (C) si rifugia in angolo.

Grande ripartenza veloce del Lecco che recupera nuovamente palla a centrocampo, Novakovich (L) si invola verso la porta e passa al numero 99, Nicolò Buso (L) che tenta il dribbling dentro l’area ma Amatucci (C) devia in calcio d’angolo. Al 45′, nuova punizione dal limite per il Cittadella su fallo di Lemmens (L) su Capissoni (C). Questa volta parte Vita (C) ma, la palla sbatte sulla barriera.

Grande primo tempo per i blucelesti che concedono poco o nulla al Cittadella negli ultimi 20 metri. Ad inizio ripresa Gorini cambia due elementi in attacco entrano Mestrello e Cassano per Magrassi e Tessione per essere più incisivo in avanti. Il Lecco si ributta in attacco, al 49′, Lepore (L) calcia in area una punizione dalla fascia destra, sulla respinta della difesa veneta arriva il tiro dai venti metri di Degli Innocenti (L), ma il suo destro è impreciso e si spegne a lato.

Al 52′ possibile fallo di rigore su Pittarello (C) da parte di Lepore (L) che prende nettamente la caviglia del numero 11 del Cittadella. Dopo aver revisionato il monitor, Volpi concede il calcio di rigore ai padroni di casa. Dal dischetto ci va proprio Pittarello (C) che calcia fortissimo sul palo alla sinistra di Saracco (L). Il punteggio rimane a favore dei blucelesti.

Al 60′, sull’angolo di Lepore (L) Sersanti prende la palla di testa, ma finisce alta sopra la traversa. Il Cittadella cerca il pareggio allargando le linee serrate della squadra di Foschi che si chiude bene in difesa, però ci sono poche occasioni sia da una parte che dall’altra e tante interruzioni di gioco tra cambi e falli.

Il Lecco vicino al gol del raddoppio al 70′ con il neo entrato Di Stefano (L). Il numero 73 si ritrova faccia a faccia con Kastrati (C), ma il portiere in uscita gli chiude bene lo specchio della porta. Nuova occasione per la squadra di Foschi, Lepore (L) calcia forte verso la porta ma l’estremo difensore mette la palla in angolo. Al 80′, punizione fuori area per il Cittadella, parte Branca (C) ma il pallone non si abbassa e termina alto. Tre minuti più tardi, il Cittadella è pericoloso in area del Lecco: Pittarello (C) stacca su punizione ma il colpo di testa è troppo debole per impensierire Saracco (L).

A 87′, il Cittadella trova il pari. Cassano, da corner, mette in mezzo la palla per Pandolfi (C), Saracco respinge miracolosamente, ma Pittarello (C) incorna di testa e mette la palla in rete. Due minuti più tardi, black out difensivo del Lecco. Cassano (C) anticipa tutti di testa su una palla vagante in area bluceleste che sovrasta Saracco (L) e si insacca in rete.

Al 95′, nuovo intervento decisivo di Saracco (L) che salva il risultato evitando l’imbarcata per il Lecco. Il portiere si distende sul diagonale violento di Pandolfi (C) dal limite dell’area.

Il tabellino

CITTADELLA: Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli, Carissoni (57′ Giraudo); Vita (76′ Pandolfi) Branca, Amatucci (65′ Carriero); Tessiore (46′ Cassano ); Magrassi (46′ Maestrello), Pittarello. All. Gorini

LECCO: Saracco; Lemmens, Battistini, Caporale; Guglielmotti (75′ Donati), Ionita, Degli Innocenti (57′ Crociata), Sersanti (75′ Tenkorang), Lepore; Novakovich (65′ Di Stefano), Buso (65′ Pinzauiti). All. Foschi

Marcatori: Ionita (L) 20′, Pittarello (C) 87′, Cassano (C) 89′

Arbitro: Volpi di Arezzo coudiavato da Imperiale di Genova e Longo di Paola, 4° uomo Gardino di Alessandri. Al VAR Marino di Roma e all’AVAR Miele di Nola

Ammoniti: Novakovich (L), Caporale (L), Carissoni (C), Degli Innocenti (L), Foschi (L), Angeli (C), Salvi (C), Buso (L)

Espulsi:

Classifica

Parma 17

Palermo* 16

Venezia 15

Catanzaro 15

Como 14

Modena* 12

Cittadella 12

Cosenza 11

Sudtirol 10

Cremonese 10

Brescia *** 9

Bari 9

Pisa 8

Ascoli 8

Reggiana 7

Ternana 5

Spezia 5

FeralpiSalò 4

Sampdoria 3

Lecco *** 1