Partita decisa da un colpo di testa di Guerra al 92′

Blucelesti ancora a secco di gol

SALO’ – Niente da fare per la Calcio Lecco. Dopo il pareggio senza reti maturato in settimana nel recupero contro la Pro Vercelli, i blucelesi escono con le ossa rotte dallo stadio “Lino Turina” di Salò.

Ad imporsi è infatti la FeralpiSalò, che strappa i tre punti grazie ad un colpo di testa messo a segno da Guerra in pieno recupero.

La partita

In avvio di gara il primo brivido lo porta Spagnoli, che al termine di una rapida azione in contropiede costringe Pissardo alla deviazione in angolo. Passano solamente due giri di lancette e l’estremo difensore si ripete, questa volta opponendosi ad un insidioso tiro-cross di Di Molfetta.

Il forcing iniziale dei padroni di casa non diminuisce, tanto che all’11’ Pissardo compie il suo terzo grande intervento salvando la porta bluceleste su un colpo di testa da corner di Spagnoli.

La prima azione offensiva del Lecco arriva al 20′, con Morosini che impegna De Lucia a srguito di un corner. Il gioco era comunque fermo per fuorigioco. Dopo la mezz’ora i ragazzi di De Paola prendono maggior fiducia e provano a sfondare prima con un’azione insistita del duo Zambataro-Kraja e poi con Giudici, che si vede respingere la conclusione dalla difesa di casa.

L’ultima occasione prima dell’intervallo è di Di Molfetta, il cui tiro termina non lontano dal palo difeso da Pissardo.

La ripresa si apre con un episodio dubbio in area bresciana: Salines sembra atterrare Giudici ma il direttore di gara non ravvisa gli estremi per il rigore. Al 50′ Lakti colpisce di potenza e De Lucia vola per deviare la sfera in corner.

La FeralpiSalò risponde prima con Spagnoli e poi con Ballestrero; in entrambe le occasione la retroguardia lariana riesce a salvarsi.

Al 69′ Buso, appena entrato in campo in sostituzione di Morosini, è protagonista di una bella iniziativa che per poco non manda in rete Petrovic. Sul fronte d’attacco opposto è ancora Ballestrero, ben servito nell’occasione da Guerra, ad andare vicinissimo al gol.

Nell’ultimo quarto d’ora sono i padroni di casa a provarci con maggior insistenza. Ne scaturiscono diverse azioni da corner sulle quali il Lecco si difende comunque con ordine. La partita sembra dunque destinata ad andare in archivio sullo 0-0 ma al 92′ arriva la doccia gelata, quando Guerra insacca di testa per l’1-0 che vale i tre punti per la FeralpiSalò.

Tabellino

FERALPISALO’ – LECCO 1-0: Guerra 92′

FERALPISLO’: De Lucia, Bergonzi, Legati (Salines dal 19′), Bacchetti, Corrado, Balestrero, Carraro, Hergheligiu (Guidetti dal 66′), Di Molfetta (Miracoli dal 77′), Luppi (Guerra dal 66′), Spagnoli (Castorani dal 77′). A disp.: Liverani, Porro, Girgi, Pisano, Corradi, Suagher, Musatti. All. Vecchi.

LECCO: Pissardo, Zambataro, Merli Sala, Battistini, Capoferri (Enrici dal 78′), Masini, Kraja (Lakti dal 46′), Galli (Lora dal 61′), Giudici (Tordini dal 78′), Morosini (Buso dal 68′), Petrovic. A disp.: Ndiaye, Celjak, Ganz, Reda, Bia, Nesta, Sparandeo. All. De Paola.

ARBITRO: Sig. Madonia sez. Palermo

Classifica

SudTirol 47 (due partite in meno)

Padova 45

Renate 42

FeralpiSalò 42

Triestina 33 (una partita in meno)

Pro Vercelli 28

Virtus Verona 26 (una parita in meno)

AlbinoLeffe 26

Lecco 25

Trento 25

Seregno 23

Piacenza 23

Fiorenzuola 23

Pergolettese (-1) 22

Mantova 21

Pro Patria 21

Legnago Salus 18

Pro Sesto 16

Giana Erminio 15