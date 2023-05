Campionati Regionali di Società Allievi, l’Atletica Lecco quarta al femminile

Atleti in gara sabato e domenica scorsi a Bergamo

Lecchesi al 7° posto nella classifica maschile

BERGAMO – A Bergamo sono partiti i Campionati Regionali di Società Allievi. Al femminile l’Atl Bergamo 1950 Oriocenter ha totalizzato 14.511 punti, 5 punti in meno per i milanesi della Bracco Atletica seconda con 14.506 punti e al terzo posto la Nuova Atl Varese con 12.758 punti. Per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni 4° posto con 12.000 punti.

Al maschile vince il Cus Pro Patria Milano con 12.077 punti, al secondo posto l’Atl Bergamo 1950 Oriocenter con 11.832 punti e al terzo posto l’Atl Gavirate con 11.275 punti. Atletica Lecco al 7° posto con 10.611 punti.

Cinque podi per i nostri lecchesi

Secondo posto per Matteo Maggioni (Gs Virtus Calco) in 14”65 nei 110hs. I podi dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni vedono i secondi posti di Lorenzo Forni sugli 800m in 1’55”89 e di Tommaso Farina sui 1500m in 4’14”74. Terzo posto per Mariam Giacin Couibaly sui 100m in 12”42 e Giacomo Arienti nel giavellotto in 45,01m.

Tutti gli altri risultati per i nostri lecchesi

Allieve

100m: 8^ Carolina Majer 12”87 (Atl Lecco), 44^ Assa Djamila Sylla 13”76 (Atl Lecco), 45^ Carlotta Balossi 13”78 (Atl Lecco), 59^ Linda Tentori 14”13 (Atl Lecco), 62^ Ginevra Castagna 24’14” (Atl Lecco).

200m: 4^ Mariam Gaiacin Coulibaly 25”97 (Atl Lecco), 12^ Carolina Majer 26”69 (Atl Lecco), 46^ Ginevra Castagna 28”88 (Atl Lecco).

400m: 12^ Beatrice Scola 1’01”05 (Atl Lecco), 40^ Benedetta Nava 1’06”66 (Atl Lecco), 58^ Clotilde De Alberti 1’09”45 (Atl Lecco).

800m: 5^ Teresa Buzzella 2’22”47 (Bracco), 21^ Giulia Nasatti 2’33”22 (Atl Lecco).

1500m: 7^ Ilaria Artusi 5’02”08 (Bracco), 15^ Elena Brenna 5’19”66 (Atl Lecco).

100hs: 10^ Camilla Comi 16”63 (Atl Lecco).

400hs: 11^ Camilla Comi 1’09”87 (Atl Lecco).

Salto in alto: 11^ Sara Ciappesoni 1,45m (Atl Lecco).

Salto in lungo: 5^ Martina Ravasio 5,38m (Atl Lecco), 18^ Sara Ciappesoni 4,80m (Atl Lecco), 27^ Giulia Ferrari 4,64m (Atl Lecco), Martina Crotta 4,62m (Atl Lecco), 32^ Aurura Renna 4,58m (Atl Lecco), 38^ Lia Redaelli 4,37m (Atl Lecco), 52^ Valentina Micheli 4,15m (Atl Lecco).

Salto triplo: 12^ Martina Crotta 10,15m (Atl Lecco), 28^ Cristina Zappa 9,30m (Atl Lecco), 32^ Aurora Renna 8,91m (Atl Lecco).

Getto del peso: 10^ Francesca Pince Kouton 9,12m (Atl Lecco), 17^ Giulia Ferrari 8,59m (Atl Lecco), 19^ Marika Moretto 8,25m (Atl Lecco).

Lancio del disco: 11^ Agnese Camesasca 23,06m (Atl Lecco), 17^ Marta Besana 19,68m (Atl Lecco).

Lancio del martello: 10^ Francesca Passini 32,58m (Atl Lecco), 13^ Agnese Camesasca 23,42m (Atl Lecco).

Lancio del giavellotto 6^ Benedetta Nava 29,91m (Atl lecco), 20^ Marta Besana 18,46m (Atl Lecco).

Staffetta 4x100m: 6^ Camilla Comi, Martina Ravasio, Carolina Majer, Mariam Giacin Coulibaly 49″94 (Atl Lecco), 17^ Lia Redaelli, Ginevra Castagna, Aurora Renna, Martina Crotta 53”05 (Atl Lecco).

Stafetta 4x400m: 7^ Benedetta Nava, Giulia Nasatti, Elena Brenna, Beatrice Scola 4’18”99 (Atl Lecco).

Allievi