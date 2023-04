Campionati regionali Prove Multiple, Elisa Dozio vince nelle Allieve

Giacomo Maggioni secondo negli Allievi, Matteo Maggioni secondo nelle Promesse e Assoluti

Il Gs Virtus Calco vince la classifica dei Cds Allievi ed è secondo tra le Cadette

BUSTO ARSIZIO (VA) – Due giorni di gare (sabato e domenica) per il campionato regionale di prove multiple, Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti. Elisa Dozio (Gs Virtus Calco) con 4.217 punti vince il titolo regionale nelle Allieve e conquista minimo italiano. 11^ Clelia Brognoli (Gs Virtuas Calco) con 3.098 punti, 13^ Ilaria Rossi (Gs Virtus Calco) con 2.584 punti. Nella fase regionale dei Campionati di società Allieve vince la Malpensa Atletica con 11.036 punti, al 2° posto il Gs Virtus Calco con 9.899 punti e al 3° posto il Team Lombardia con 7.017 punti.

Matteo Maggioni si prende il 2° posto e il minimo italiano con 5.919 punti a soli 12 punti dal neo campione regionale Matteo Gianfranco Costa dell’Atletica Gallarese che vince con 5.931 punti. Al 10° posto Filippo Colombo (Gs Virtus Calco) con 4.610 punti, 11° posto Stefano Tagliaferri (Gs Virtus Calco) con 4.594 punti, 17° posto Niccolo Dozio (Gs Virtus Calco) con 3.896 punti, 19° Mattia Melloni (Gs Virtus Calco), con 3694 punti.

Con 15.123 punti, il Gs Virtus Calco vince la classifica Cds Allieve di prove multiple, al 2° posto con 14.365 punti l’Atletica Monza e al 3° posto con 14.255 punti all’Atletica Cairatese. Secondo posto per Giacomo Maggioni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 4.842 punti, al 4° posto Davide Bonacina (Pol Bellano Galperti Group) con 4.111 punti. Al terzo posto per la Promessa Federica Dozio (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 3.128 punti, molto bene per lei il getto del peso 12,04m e il 48,04m nel lancio del giavellotto entrambi per il minimo italiano Promesse.

Le altre gare di contorno

400m: 3^ Clarissa Boleso 58”15 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 19^ Arianna Bellani 1’03”30 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

800m: 6^ Ilaria Menatti 2’17”43 (Bracco Atletica).

5000m: 13^ Federica Zardoni 20’58”93 (Pol Libertas Cernuschese).

800m: 3° Jonut Puiu 1’54”85 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5° Lorenzo Forni 1’56”98 (minimo italiano Allievi) (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7° Edoardo Brusa 1’57”29 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 16° Tommaso Farina 2’01”64 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 23° Davide Raineri 2’03”39 (Daunia Running), 32° Francesco Raineri 2’07”41 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 46° Davide Cappello 2’12”66 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 48° Marco Tiziano Fusi 2’14”42 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1500m: 18° Gabriele Sutti 4’17”30 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

5000m: 6° Martino Arlati 15’45”00 (Minimo Italiano Juniores) (Atl Lecco Colombo Costruzioni),7° Giovanni Artusi 15’46”36 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

A Cremona Camilla Valsecchi vince i 3000sp, Tommaso Mojoli 4° nel giavellotto

Molto bene Camilla Valsecchi che, sabato scorso a Cremona, vince i 3000sp, 11’59”99 nuovo personale e minimo per il campionato italiano Promesse. 4° posto nel lancio del giavellotto per Tommaso Mojoli con 52,07m (minimo Italiano Juniores), entrambi dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni.

4° Queen Atletica Games a Pavia

Gara spurie a Pavia nella 4^ edizione del Queen Atletica Games, in gara Merate Atletica Promoline e Atletica Lecco Colombo Costruzioni. Nelle gare spurie hanno gareggiato sugli 80m, 120m, 250m gli Assoluti; nelle gare giovanile hanno gareggiato Cadette/i negli 80m e nei 300m.

80m: 11^ Annalisa Cantù 11”93 (Merate Atl Promoline), 17^ Giorgia Biffi 12”36 (Merate Atl Promoline), 20^ Emma Campana 12”74 (Merate Atl Promoline).

80m: 1° Alessandro Stella 9”93 (Merate Atl Promoline), 5° Luca Teruzzi 10”32 (Merate Atl Promoline), 11° Edoardo Colleoni 10”97 (Merate Atl Promoline).

300m: 10^ Annalisa Cantù 50”52 (Merate Atl Promoline), 12^ Giada Biffi 53”80 (Merate Atl Promoline), 13^ Emma Campana 53”85 (Merate Atl Promoline).

300m: 1° Alessandro Stella 39”30 (Merate Atl Promoline), 6° Luca Teruzzi 42”43 (Merate Atl Promoline), 10° Edoardo Colleoni 45’56” (Merate Atl Promoline).

Nelle gare Assolute per l’Atl Lecco colombo Costruzioni: