Campionato di Società finale A Argento: Atletica Lecco 10^ al femminile e 11^ al maschile

Vincono Marco Aondio (800m), Giacomo Proserpio (lancio del martello) e Veronica Besana (100hs)

Mattia Padovani conquista la medaglia d’argento nei 5000 metri

BERGAMO – Week-end di gare a Bergamo per il Campionato di Società Assoluto su pista, in gara per la Finale “A” Argento, 14 società al maschile e 13 società al femminile. Le ragazze dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni concludono al 10° posto con 110 punti, a vincere l’Atl Vicentina con 196,5 punti, al secondo posto i padroni di casa dell’Atl Bergamo 1959 Oriocenter con 169 punti e al terzo posto dell’Atl Riviera del Brenta (VE) con 160 punti.

Al maschile Assindustria Sport (PD) vince con 187 punti, al secondo posto Atl Vicentina (VI) con 181 punti e al terzo posto dall’Atl Libertas Unicusano Livorno con 168 punti, i gialloblu dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni concludono all’11° posto con 140 punti.

Quattro podi per i lecchesi: tre vittorie con Veronica Besana 13”07 nei 100hs, Marco Aondio 1’51”68 negli 800m, Giacomo Proserpio 66,48m nel lancio del martello; bene anche nei 5000m Mattia Padovani 2° in 14’15”29.

Cinque primati personali. Nuovo record societario e miglior prestazione Provinciale Promessa per Elisa Pastorelli

Bene Stella Moizzi nei 100m in 12”16 (7^), Francesca Annoni nei 1500m in 4’39”92 (8^), Elisa Pastorelli nei 5000m in 17’06”73 (4^) migliora in nuovo Record Societario Assoluto e nuovo miglior prestazione provinciale Promessa, Beatrice Porcu nei 400hs in 1’02”08 (6^), Puiu Jonut nei 1500m in 3’52”36 (8°).

Tutti gli altri risultati per i lecchesi

100m: 14° Andrea Colombo 15”42 (si è infortunato).

200m: 5° Mattia Tacchini 21”96.

400m: 10° Mattia Papini 49”94.

3000sp: 9° Edoardo Brusa 9’34”51.

110hs: 10° Junior T Goho Diseysson 15”23,

400hs: 8° Davide Colombo 56”21.

5km marcia: 13° Giacomo Viganò 27’54”87.

Staffetta 4x100m: 7° Simone Tarchini, Mattia Tacchini, Junior T Goho Diseysson, Mattia Papini 42”59.

Staffetta 4x400m: 7° Davide Sabadini, Marco Aondio, Michele Stacchini, Mattia Papini 3’18”44.

Salto in alto: 12° Soueido Sinka 1,80m.

Salto con l’asta: 6° Luca Barbini 4,55m.

Salto in lungo: 12° Luca Barbini 6,34m.

Salto Triplo: 11° Nicolò Della Nave 13,66m (Gs Chiuro).

Getto del peso: 5° Mattia Castellazzi 15,66m.

Lancio del disco: 10° Pietro Roncareggi 40,95m.

Lancio del giavellotto: 6° Matteo Masetti 61,27m.

200m: 9^ Stella Moizzi 25”26.

400m: 11^ Federica Lega 57”61.

800m: 12^ Clarissa Boleso 2’19”52.

3000sp: 11^ Camilla Valsecchi 12’19”60.

5km marcia: 7^ Viviana Valsecchi 26’20”81.

Staffetta 4x100m: 6^ Carolina Majer, Stella Moizzi, Federica Lega, Veronica Besana 47”38.

Staffetta 4x400m: 10^ Federica Lega, Clarissa Boleso, Francesca Annoni, Beatrice Porcu 3’55”08.

Salto in alto: 10^ Andrea Chiara 1,50m.

Salto con l’asta: 11^ Laura Fornaris 3,00m.

Salto in lungo: 13^ Elisa Nobili 4,78m.

Salto Triplo: 8^ Elisa Nobili 11,43m.

Getto del peso: 6^ Silvia Crippa 12,87m.

Lancio del disco: 10^ Ketrin Sironi 33,03m.

Lancio del Martello: 12^ Silvia Crippa 27,20m.

Lancio del giavellotto: 5^ Federica Dozio 46,22m.

Si ringrazia Atl-Eticamente per le fotografie