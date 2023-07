Ck Rivabella: due titoli Regionali a Trezzano. Lorenzo Corti bronzo ai Mondiali Discesa

Sabato 8 luglio il Campionato Regionale Allievi e Cadetti a Trezzano sul Naviglio

Lorenzo Corti brilla ai Mondiali Junior in Repubblica Ceca: bronzo nella gara singola Sprint e secondo posto con l’equipaggio italiano nella gara a squadre

LECCO – Una settimana da incorniciare per il CK Rivabella che ha portato a casa importanti risultati sia nel Campionato Regionale Allievi e Cadetti, disputato l’8 luglio a Trezzano sul Naviglio, che nei Mondiali Junior di Discesa in Repubblica Ceca.

Due titoli regionali a Trezzano sul Naviglio

Cominciamo dai Regionali. ll Naviglio Grande ha fatto da cornice alle due gare sprint da 400 m con somma dei tempi dove per il team lecchese hanno brillato Simone Baccaro (1° posto nella categoria Allievi B) e Massimo Bettinazzi (1° posto nella categoria Cadetti A). Soddisfazione anche nella gara regionale Categoria Ragazzi dove si segnalano il 1° posto di Beatrice Bettinazzi (Categoria Ragazze) e il 3° posto di Riccardo Rosa (Categoria Ragazzi).

Splendida l’organizzazione di Naviglio Sport che a fianco delle gare ufficiali ha voluto anche allestire uno spazio gioco dedicato a tutti i giovani per provare canoe, kayak e SUP su diversi circuiti: “Questo spazio – spiega il presidente del CK Rivabella Claudio Bettinazzi – ha regalato svago e divertimento ma è stato propedeutico ai nostri ragazzi per imparare nuove manovre. Ringraziamo gli organizzatori per la bella opportunità”.

Corti ‘brilla’ ai mondiali

L’altra bella soddisfazione per il CK Rivabella è arrivata ai Mondiali Junior Discesa in Repubblica Ceca, dove Lorenzo Corti ha vinto il bronzo nella gara Sprint che si è disputata sul fiume Elba a Roudnice Nad Labem. Medaglio d’oro al ceco Novak Matyas e argento al francese Durracq Axel. QUI IL VIDEO DELLA GARA

Il podio di Lorenzo è motivo di grande orgoglio per la società: “E’ la prima volta che un atleta lecchese vince una medaglia singola nella disciplina della discesa – commenta contento Bettinazzi – Lorenzo ha partecipato a diverse gare nazionali ed internazionali, portando a casa tante medaglie vinte nelle gare in squadra, la medaglia in gara singola era l’obiettivo dell’anno ed è stato raggiunto grazie alla sua determinazione e alla sua capacità di concentrarsi”.

La gara si è svolta nel canale artificiale laterale al fiume Elba: “Qui la corrente è molto più forte e c’erano diversi ostacoli per creare onde e salti, non era una prova facile, bastavano pochissimi centesimi per finire fuori dal podio. Lorenzo è stato bravissimo. Un ringraziamento al suo allenatore, Marco Salvan, che lo segue sin dall’inizio”.

Ma i successi del Ck Rivabella non finiscono qui: i mondiali in Repubblica Ceca sono finiti con un’altra medaglia d’argento nella gara a squadre con l’Italia rappresentata da Lorenzo Corti (CK Rivabella), Edoardo Collesi (CC Città di Castello) e Matteo Bottini (Shock Wave Sport). Medaglia d’oro alla Slovenia mentre il bronzo è stato vinto dalla Germania.