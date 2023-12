Corsa Csi. Già partito il campionato provinciale, a gennaio al via quello Regionale

LECCO – Il calendario gare del Centro Sportivo Italiano del comitato provinciale Lecco è già partito con la corsa campestre il 26 novembre scorso a Cortenova con la 1^ prova. La 2^ prova sarà l’11 febbraio a Pasturo, a concludere la 3^ e ultima prova il 25 febbraio a Arcore.

Già fissate le date delle 3 prove del Campionato Regionale di corsa campestre: 21 gennaio a Nuovo Olonio (SO), 18 febbraio a Castel Goffredo (MN) e 3 marzo a Villa Guardia (CO). Per il comitato di Lecco grande festa per il Gs Virtus Calco che il 6/7 aprile organizzerà la Finale Nazionale di corsa campestre. In gara dagli Esordienti fino ai Veterani B, con ben 28 titoli in palio. A Brivio si correrà lo Staffettone, nel giovanile una gara femminile e una maschile (dagli Esordienti fino ai Cadetti), e quelli Assoluti uno al femminile e uno maschile (dagli Allievi fino ai Veterani B).