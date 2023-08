Equitazione. Orgogli lecchesi, Alacchi e Colombo campionesse del mondo nel salto a ostacoli

Il Campionato del mondo si è svolto dal 25 al 27 luglio

L’Italia sul gradino più alto del podio

LECCO/OLGINATE – L’inno di Mameli suona a Lamotte-Beuvron in Francia in occasione del Campionato del Mondo Club di salto ostacoli. L’Italia si è aggiudicata la rassegna iridata che ha visto al via 8 squadre in rappresentanza di altrettante nazioni.

La squadra italiana agli ordini del capo equipe Francesco Salzano e composta da Ludovica Alacchi, nata nel 2008 e residente a Lecco, su Innocent vd Bernum, Lucrezia Colombo, del 2010 residente a Olginate, su Exxon de l’Hoste, Giulia Rollo su Raspberry des Assis e Cecilia Speranza in sella a Choupa du Grand Pre, ha concluso il Campionato del mondo senza errori e con un tempo complessivo di 160,75.

Alle spalle degli azzurri si è piazzata secondo il Portogallo (0; 175,04) e terza la squadra di casa, la Francia con 8 penalità.