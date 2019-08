Esordio amaro per la Calcio Lecco. L’Arezzo piega 3-1 i blucelesti

AREZZO – LECCO 3-1: Borghini (A) 3′, Cutolo (A) 10′, Rolando (A) 27′, Marchesi (L) 57′

I toscani stendono il Lecco con tre reti nel primo tempo

AREZZO – Si apre con una sconfitta il campionato di Serie C della Calcio Lecco. I blucelesti cedono 3-1 sul campo dell’Arezzo, con le tre reti dei padroni di casa che vengono siglate tutte nel primo tempo, le prime due addirittura nei primi dieci minuti di partita.

Avvio shock

L’avvio di gara del Lecco è subito durissimo. Dopo solamente tre giri d’orologio i toscani sono infatti già in vantaggio; l’autore del gol è Borghini che, lasciato colpevolmente solo in area piccola, non deve fare altro che depositare la palla in rete.

Passano sette minuti e l’Arezzo trova anche il gol del raddoppio: Cutolo recupera palla all’altezza del centrocampo per poi puntare indisturbato fino al limite dell’area lariana, da dove calcia a rete superando Bacci.

Dopo il doppio schiaffo i ragazzi di Gaburro provano a reagire e al 13′ D’Anna colpisce il legno da posizione defilata dopo aver saltato anche il portiere di casa.

Al quarto d’ora è però di nuovo l’Arezzo a sfiorare il gol con Cutolo, sul quale Bacci compie un grande intervento. Al 27′ l’estremo difensore lecchese non può invece nulla quando Rolando stacca di testa in area e infila il 3-0. Al 33′ Rolando va di nuovo in gol ma questa volta la rete viene annullata per fuorigioco. Due minuti dopo Cutolo spreca un’occasionissima, solo a tu per tu con Bacci.

Il primo tempo va in archivio con i toscani avanti di tre reti e totali padroni del campo.

La ripresa

Nell’intervallo mister Gaburro cambia volto alla squadra inserendo Marchesi per Magonara, Giudici per D’Anna, Vignati per Scaccabarozzi, Chinellato per Maffei e Nacci per Migliorini.

I primi minuti della ripresa vedono l’Arezzo ancora sugli scudi; al 57′ però il Lecco riesce a riaprire la gara grazie ad un colpo di testa vincente di Marchesi, ben servito nell’occasione da Giudici.

Dopo aver subito gol gli aretini rispondono con un pericolosissimo contropiede. Al 71′ Capogna va giù in area di rigore ma il direttore di gara lascia proseguire. Al 77′ l’Arezzo costruisce una buona trama che però Raja conclude male. Si tratta dell’ultima azione degna di nota; nell’ultimo quarto d’ora infatti non succede più nulla.

Il Lecco apre dunque il proprio campionato con una sconfitta, netta nel punteggio e ancor di più per il modo in cui è maturata. Una lezione che dovrà servire per capire il prima possibile la caratura degli avversari della nuova categoria.