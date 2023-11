Football americano. Che batosta in laguna per i Commandos Brianza

Pesante sconfitta col punteggio di 48-6

Il 19 novembre la seconda gara di campionato, sul campo dei Valtellina Vikings

MESTRE – Non inizia col piede giusto la 7-League CSI per i Commandos Brianza. La squadra allenata da coach Andrea Rusconi è stata battuta nella prima gara dai veneti del Cocai Terraferma.

La formazione di casa è la squadra che lo scorso anno ha perso la finale per il titolo, mentre i Commandos avevano in cabina di regia l’esordiente Filiberto Aldeghi al posto del quarterback titolare Rusconi, messo ko da un brutto infortunio al tendine d’Achille.

A sorpresa sono proprio i brianzoli rossoneri a passare in vantaggio, partendo proprio dalla difesa. Un “fumble” riportato in end-zone vale il momentaneo 0-6. Purtroppo, per i tifosi della formazione lecchese, quelli saranno anche gli unici punti di un pomeriggio veramente durissimo. I Cocai prendono il comando della partita e non si fermano fino al fischio finale, vincendo col punteggio di 48-6.

I Commandos Brianza dovranno rialzarsi già settimana prossima, nella dura trasferta contro i Valtellina Vikings. Si giocherà a Sondrio, domenica 19 novembre, a partire dalle ore 14.