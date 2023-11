Football americano. Domenica riparte la stagione dei Commandos Brianza

Lecchesi in trasferta sul campo dei Colcai Terraferma

Partirà titolare il nuovo quarterback Aldeghi

LECCO – Ripartirà domenica prossima alle 15 da Mestre la stagione dei Commandos Brianza, l’unica formazione di football americano presente nella provincia di Lecco. La formazione rossonera si troverà subito di fronte un’avversaria di livello altissimo, i Cocai Terraferma, finalisti della scorsa 7-League CSI.

La novità principale della squadra lecchese è il debutto di un nuovo quarterback, il diciannovenne Filiberto Aldeghi. La sua presenza da titolare nella partita di domenica è dovuta all’infortunio subito lo scorso settembre da Andrea Rusconi, storico QB della formazione lecchese. Rusconi ha subito la rottura del tendine d’Achille e ha chiuso la sua stagione ancor prima di iniziare.

“Domenica sarà la mia prima partita di 7-League come quarterback titolare. La pressione è tanta, ma è accompagnata da una altrettanto voglia di fare bene – dichiara Aldeghi – i Cocai Terraferma sono una grande squadra, affrontata diverse volte, che si è classificata seconda nello scorso campionato. Sappiamo che è un avversario difficile ma ci presentiamo dopo un’ottima regular season dell’anno scorso, forti di nuovi giocatori e in cerca di un risultato positivo”.

I Commandos Brianza sono inserito nel girone Nord/Est. Oltre ai Cocai Terraferma, giocheranno anche contro gli Altolivenza 29ers e i Valtellina Vikings. Altre quattro squadre sono presenti nel girone Sud.

La prima classificata di ogni quartetto andrà direttamente in semifinale. Seconda e terza disputeranno un turno di “Wild card”, per qualificarsi.

Le vincenti dei due gironi si affronteranno nella finalissima di domenica 4 febbraio a Firenze. La partita sarà anticipata dallo scontro tra le due perdenti, valevole per il terzo/quarto posto.