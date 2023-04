Ginnastica ritmica. Brave le ragazze della Zanetti nella 2° prova ACSI

Tantissima vittorie per le lecchesi

Esordio anche per il giovane ginnasta Gabriele Mameli

MILANO – Ennesima prestazione eccellente per la squadra di ginnastica ritmica della Polisportiva Zanetti di Lecco. Le giovani atlete allenate da Mara Miggiano sono scese in pedana domenica 16 aprile a Milano per disputare la 2° prova regionale ACSI, ottenendo diversi primi posti.

In categoria C1 esordienti vittorie per Azzurra Bassani (palla) e Martina Musuraj (corpo libero), oltre che per la squadra, a cui si è aggiunta Alice Arrigoni. Tra le Allieve doppio oro per Francesca Rota (palla e cerchio) e per Elena Provinciali (cerchio e corpo libero), mentre Sabrina Cavallaro ha vinto alla palla. La Provinciali, in coppia con la Marchi, ha vinto anche la gara in coppia al cerchio.

Tra le Junior, vittorie per Elena Montiron (palla), Martina Riva (fune e cerchio a coppie con Camilla Cattaneo), e Anxhela (cerchio). Nelle senior, “doppietta” per Asia Antonacci (cerchio e nastro) e vittoria alla palla per Giulia Macaluso che, con la Antonacci, ha vinto la gara di coppia del cerchio.

In categoria C2 diverse lecchesi hanno ottenuto la fascia oro, tra cui l’esordiente Gabriele Mameli nel corpo libero, unico maschio in gara.

Passando al Silver, nella A2 Junior le lecchesi vincono con Gabriela Uka (palla), Laura Panzeri (clavette), Desiree Pugliese (nastro), Luisa Panzeri (fune) e col corpo libero di squadra. Nel Silver B Allieve ottima prova di Valentina Gilardoni, vincitrice al corpo libero, alle clavette e al cerchio, con Emily Kukli prima alla palla e Aurora Cavallaro al nastro. Tra le Senior vittorie per Giulia Vanalli (corpo libero), Arianna Marino (palla), Sara De Palma (clavette), Arianna Marino (nastro) e Sara De Palma (cerchio). Chiudiamo con le Esordienti, con le vittorie di Sofia Del Giacco (corpo libero e palla), Emma Clemente (cerchio). Le due in coppia hanno vinto anche la gara a squadre del corpo libero.