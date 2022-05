Sfida a tre tra Aurora San Francesco, ColicoDerviese e Polisportiva Valmadrera

I “pulcini” della società lecchese conquistano il Memorial Mario e Vittorio Piazza

LECCO – In un sabato assolato e caldo si sono confrontati per il Memorial Mario e Vittorio Piazza i Pulcini 2011 di tre settori giovanili dilettantistici di primo piano nel territorio: l’Aurora San Francesco, la Polisportiva Valmadrera e la ColicoDerviese.

Per la prima volta questi bambini hanno giocato in un torneo di 9vs9 con due tempi di 20’, dove il risultato era stabilito da reti effettive. Nella prima partita l’Aurora San Francesco ha sfidato il Valmadrera. Primo tempo equilibrato tra le due compagini, belle trame e buon gioco che ha visto prevalere i valmadreresi nettamente per 0-2.

Nella seconda partita i Pulcini 2011 della forte formazione della ColicoDerviese hanno giocato contro il Valmadrera disputando una gara dai forti contorni agonistici, che ha visto prevalere la formazione dell’Alto Lario per 2-0 con tante azioni e tiri in porta che hanno visto protagonista il portiere dei vincitori.

Nella terza sfida l’Aurora San Francesco ha sfidato la ColicoDerviese determinata ad aggiudicarsi il torneo. La partita è giocata ad un livello di gioco è alto. A passare in vantaggio sono i biancoblu con un tiro da fuori area che porta il risultato sullo 0-1.

I bambini dell’Aurora non si arrendono e con un tiro fortunoso da 25 metri riescono a portare il risultato in parità. A questo punto i piccoli calciatori in campo danno vita ad una fase della partita esaltante con lotta su tutti i palloni, fino a quando i bianco rossi riescono a passare in vantaggio. La ColicoDerviese sembra in affanno mentre i bambini dell’Aurora riescono a segnare la terza rete aggiudicandosi così il torneo tra la grande festa del pubblico presente.

A premiare a nome della famiglia, Giovanni Piazza. nipote di Mario e Vittorio alla presenza di Francesco Mori presidente del sodalizio lecchese, Luigi Barbieri responsabile del settore calcio e Davide Bonanno coordinatore dell’attività di base. Tutti bambini hanno gradito la crema di formaggio omaggiata dallo sponsor Carozzi di Pasturo.

Classifica: 1 – Aurora San Francesco 2 – ColicoDerviese 2 – Pol.Valmadrera

Miglior giocatore Adnane Benabesse (Valmadrera).

Miglior portiere Tommaso Gritti (ColicoDerviese).