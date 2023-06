Kayak. Lorenzo Corti (Ck Rivabella) non delude ai mondiali sprint

Per il lecchese ottimo 12° posto in singolo e 5° nella gara a squadre (a 8 decimi dal bronzo)

In questi giorni, invece, sta gareggiando in Val di Sole (TN) in una tappa di Coppa del Mondo

AUGSBURG (GER) – Non ha deluso le attese il canoista lecchese Lorenzo Corti che, lo scorso fine settimana, pur essendo ancora della categoria Junior, è stato chiamato nella squadra nazionale Senior per i mondiali di discesa sprint ad Augsburg, in Germania. Gli atleti hanno dovuto affrontare una prova molto tecnica, in un canale artificiale realizzato nel 1972 in occasione delle Olimpiadi di Monaco in cui la canoa (specialità slalom) era sport dimostrativo.

Un tracciato molto impegnativo che non lasciava spazio a errori e così è stato anche per il nostro Lorenzo Corti. La formula di gara, infatti, prevedeva due manches di qualificazione: nella prima passavano in finale i migliori 3, nella seconda i migliori 12. Il lecchese, proprio a causa di un errore, si è ribaltato nella prima manche anche se è riuscito a chiudere la prova mettendo in pratica la non semplice manovra dell’eskimo. Nella seconda prova, invece, ha fatto segnare il 10° tempo passando in finale col 13° tempo assoluto. Nella finale ha chiuso al 12° posto.

“Direi che ha dimostrato ancora una volta di essere all’altezza della situazione – ha detto il presidente del Ck Rivabella Claudio Bettinazzi -. Non era facile centrare la finale, sia per la difficoltà del tracciato che per la qualità degli avversari. Invece Lorenzo è stato l’unico Junior a conquistare la finale, perciò direi che la sua è stata una prova di tutto rilievo. Per lui, poi, anche la grande soddisfazione di essere stato scelto come portabandiera per l’Italia in quando atleta più giovane”.

Lorenzo Corti, nella gara in singolo, ha fatto segnare anche il terzo tempo degli italiani strappando un posto per la gara a squadre dove ha chiuso al 5° posto, a soli 8 decimi dal bronzo, con i compagni Giacomo Abbiati (Adda Lodi) e Francesco Ciotoli (Cus Pavia). Concluso l’appuntamento iridato, proprio in queste ore il lecchese sta gareggiando ancora con la maglia della nazionale per la tappa di Coppa del Mondo (classica e sprint) in Val di Sole (TN) sul fiume Noce.