La lecchese Francesca Rusconi trionfa alla Bellagio Skyrace. Al maschile vince Tadei Pivk

Medaglia d’argento per il talentuoso Andrea Rota, stella dell’Osa Valmadrera

Nella Bellagio Half Skyrace acuto valsassinese con il successo di Debora Benedetti del Team Pasturo

BELLAGIO – La nona edizione della Bellagio Skyrace, classica d’autunno sul lago di Como, porta il sigillo del fuoriclasse friulano Tadei Pivk e della lecchese Francesca Rusconi. Oltre 440 gli iscritti fra skyrace e half marathon che non hanno avuto timore del meteo decisamente incerto. La gara griffata Nsc Bellagio Sky Team ha inoltre decretato i vincitori della Crazy Skyrunning Italy Cup di Fisky.

Bellagio Skyrace

Lungo i 29 km e 1850 metri di dislivello positivo della prova regina, resi più difficoltosi dalla pioggia che ha accompagnato i concorrenti, il grande favorito Tadei Pivk si è reso assoluto protagonista della gara. Transitato in testa al Gpm del Monte San Primo, nella discesa ha allungato lasciandosi definitivamente alle spalle i diretti inseguitori il lecchese Andrea Rota e Sergio Bonaldi. Con il tempo finale di 2h32’44” il tarvisiano Tadei Pivk (team Aldo Moro Nortec), pluricampione del mondo di skyrunning, ha tagliato in solitaria il traguardo sul lungolago di Bellagio, segnando così uno storico tris (dopo le vittorie del 2015 e 2016).

A distanza di un minuto si è presentato sotto lo striscione d’arrivo il lecchese, Under 23 e azzurro del trail Andrea Rota, stella del team Osa Valmadrera (2h33’44”). Ha completato il podio il bergamasco Sergio Bonaldi, ex fondista e tecnico del Cs Esercito, con il tempo di 2h34’34”. Quarto posto per il tedesco del team Cimalp Andreas Schindler in 2h34’41”, quinto posto per il keniano del team Pegarun Eric Muthomi Riungiu in 2h38’15”. Nella top ten anche Luca Arrigoni, Giacomo Forconi, Gabriele Gaggero, Stefano Villa e Stefano Butti. Ad aggiudicarsi la Crazy Skyrunning Italy Cup 2023 di Fisky è il marchigiano Giacomo Forconi, portacolori dell’Asd Space Running.

Al femminile la lecchese Francesca Rusconi, per la prima volta in gara a Bellagio, non ha avuto rivali in grado di impensierirla. Con una cavalcata tutta in solitaria e con il tempo totale di 3h09’17” l’azzurra Fisky (Gefo K Team – Rock Experience North Face) ha chiuso in bellezza la sua ottima stagione. Dietro di lei, in 3h19’37”, ha chiuso in seconda posizione la marchigiana Francesca Farneti dell’Asd Space Running. Medaglia di bronzo in 3h22’05” per Elisa Pallini del team Pegarun, terza classificata per la terza edizione consecutiva; è proprio Elisa Pallini la vincitrice della Crazy Skyrunning Italy Cup 2023 powered by Fisky tra le donne. Quarta piazza della Bellagio Skyrace a Daniela Rota, team Fly-Up Sport, in 3h26’51”. Quinta Maria Nicoleta Rusu della Nuova Corti Racing Team Sassuolo in 3h31’35”.

Bellagio Half Skyrace

Sul percorso breve, di 15 km e 980 metri di dislivello positivo, Luca Curti dell’Atletica Valle Brembana in 1h19’05” ha avuto la meglio su Matteo Pandiani, Under 23 del Gs Orobie, secondo in 1h21’33”, e su Lorenzo Passoni dei Falchi Lecco, terzo in 1h21’45”. Fra le donne ha vinto Debora Benedetti del Team Pasturo in 1h38’39” lasciandosi alle spalle Chiara Magni, seconda in 1h44’50”, e Ilaria Brovelli del team 3Life Asd, terza in 1h46’04”.

Anche Regione Lombardia alla Bellagio Skyrace

Sulla distanza più breve si è cimentato pure l’Assessore alla Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia Paolo Franco che, una volta tagliato il traguardo, ha dichiarato: “È stata semplicemente una domenica spettacolare. La Bellagio Skyrace è una corsa straordinaria che mette in risalto le bellezze fenomenali del lago di Como con la punta di diamante di Bellagio e la sua storia. Averla corsa direttamente è stato per me un grande onore. Ma v’è di più: essere stato qua a rappresentare Regione Lombardia è stato per me motivo di vanto perché ho rappresentato una Regione che ha voluto essere presente in modo concreto dando il proprio patronato. Questo è sinonimo del fatto che ancora una volta la Lombardia è una regione che crede nello sport e nell’alleanza virtuosa tra pratica sportiva e turismo”.

La 9^ edizione della Bellagio Skyrace è stata organizzata dall’Nsc Bellagio Skyteam con il patrocinio di Regione Lombardia e l’appoggio dell’amministrazione comunale di Bellagio. L’evento coinvolge le associazioni locali e i volontari per un totale di 150 persone che vivono il giorno della gara come una vera e propria festa.

(photo credit Davide Ferrari)