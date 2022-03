La Pallavolo Picco Lecco vince a Trescore: tre punti contro la Don Colleoni

La partita si è conclusa con un netto 3 a 0 a favore della formazione lecchese

L’allenatore: “Non possiamo lasciare nessun punto se vogliamo raggiungere i play off”

LECCO – Tre punti importantissimi quelli che le ragazze della Picco Lecco hanno conquistato sul campo di Trescore della Pallavolo Don Colleoni.

“Sapevamo fin dall’’inizio la pericolosità di questa formazione sul campo di casa. Le ragazze sono state molto brave e hanno giocato unite – dice il 2° allenatore, Stefano Lullia al termine della gara -. Questa sinergia ha aiutato a concretizzare alcuni momenti di difficoltà durante la partita. La battuta ha creato dei break e non ha dato gioco scontato alle avversarie. In alcune fasi la difesa è stata poco convinta”.

Guardando ai singoli set, sicuramente il primo è stato complesso: “Un set concluso al meglio grazie ad alcune giocate di qualità – continua Lullia -. Nel secondo si è riconfermata una situazione di equilibrio con giocate e scambi lunghi. Il terzo set è partito in discesa e ci ha consentito di portare a casa tre punti fondamentali per la classifica. Non possiamo lasciare nessun punto se vogliamo raggiungere i play off“.

Pallavolo Don Colleoni VS Picco Lecco 0-3

Pallavolo Don Colleoni VS Picco Lecco (22-25 18-25 16-25)

Acciaitubi Picco Lecco: Bracchi 5, Lancini 9, Rettani 14, Ratti 10, Garzaro 8, Zingaro 13

Durata set: 26’, 25’, 28’ Totale 1h19’

Acciaitubi Picco Lecco: battute vincenti 9 , battute sbagliate 5, muri 4, attacco 32%, ricezione positiva 60%,