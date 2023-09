Lecco. Record “pazzi” per la ScigaMATT: al via 1200 atleti

Pettorali sold out e numeri da capogiro per la decima edizione della manifestazione

33 ostacoli da superare, preferibilmente indossando costumi “pazzi”, prima di approdare ad Acquate

LECCO – Sta già facendo segnare record “folli” e sopra le aspettativa la ScigaMATT, gara più “pazza” di Lecco: saranno 1200 atleti provenienti da tutta la provincia (e anche da fuori Lombardia!) a prendervi parte sabato 16 settembre. Numeri che hanno fatto andare sold out la decima edizione della manifestazione, con sorpresa del Comitato Organizzatore che dopo lo stop forzato causato dalla pandemia non credeva di raggiungere un simile risultato.

Novità di quest’anno sarà la partenza al Politecnico di Lecco, luogo dove a essere ultimata sarà anche la consegna dei pettorali e dei pacchi gara, distribuzione che comincerà già dalla serata di domani, venerdì, dalle ore 19.30 alle ore 21.30, per continuare sabato 16 settembre dalle ore 9.30.

Nella stessa area, dalle ore 12.00 inizierà l’animazione in collaborazione con Sergione In COMItiva che alle ore 14.30 sancirà il via ufficiale alla corsa.

Nell’area della ‘Piccola’ saranno posizionati gli ostacoli simbolo delle passate edizioni: Commandos Touchdown, Paratori Adventure e Muur de paja. A seguire il percorso risalirà la città di Lecco lungo via Arlenico, via Badoni, via Rivolta, via Valle del Pieno, via Tagliamento e giunti in viale Montegrappa i concorrenti entreranno nell’abitato di Acquate caratterizzato da strade, stradine, muri, fiumi, sentieri e vere pareti verticali che porteranno gli atleti sino alla località di Cavagiozzo, dove presso il baitello degli Alpini di Acquate sarà posizionato il difficile ostacolo Armageddon. L’arco del traguardo sarà come di consueto presso il Sagrato della Parrocchia di Acquate, ma prima bisognerà superare la Ramada e The Last Dance; quindi in totale saranno 33 gli ostacoli posti sul percorso dall’Organizzazione.

A seguire, presso l’Oratorio di Acquate, premiazioni che vedranno assegnare riconoscimenti non solo ai primi tre classificati tra uomini e donne, ma anche al concorrente più giovane e al concorrente più anziano giunti al traguardo, al gruppo più numeroso, alle dieci maschere più belle e fantasiose indossate dagli atleti. Immancabile la cucina aperta dalle ore 19.00 e dalle 21.00 e la ScigaNight con musica dal vivo degli Aquaraja.

Per maggior informazioni consultare www.scigamatt.com.

ScigaMATT e viabilità: quali limitazioni al traffico

Per consentire il regolare svolgimento della competizione sportiva, organizzata dalla Parrocchia dei Santi Giorgio, Caterina ed Egidio di Acquate con il patrocinio del Comune di Lecco, le vie della città subiranno alcune limitazioni al traffico per garantire la sicurezza di tutti.

Il tracciato di gara si svilupperà lungo un percorso cittadino che comprende via Ghislanzoni, via Arlenico, via Badoni, via Marconi, via Rivolta, corso Promessi Sposi, attraversamento di via Baracca, via Valle del Pieno, via Viganella, attraversamento di via Di Vittorio, via Tagliamento, attraversamento di viale Montegrappa, viale Montegrappa, via don Rodrigo, via Renzo, piazza della Vittoria, via Perpetua, via Costa, via don Piatti, via Costa, via Capiloccio, via Roncale, via Movedo (dal civico 1 al 15), via Resegone, via Conte Attilio, via Maria Tramaglino, via don Minzoni, Salita dei Bravi e il sagrato don Abbondio.

Ecco quali saranno le modifiche alla viabilità nella giornata di sabato 16 settembre: divieto di transito veicolare dalle 6 alle 18 in via Ghislanzoni nel tratto da via Amendola a via Como, dalle 13 alle 17 in via Arlenico, dalle 12 alle 20 in piazza della Vittoria, via Renzo, via don Minzoni, Salita dei Bravi, via Maria Tramaglino, via Perpetua, via Costa, via don Rodrigo, via Lucia, via Roncale, via Movedo (dal civico 1 al 15), via Capiloccio e via don Piatti e limitatamente al tempo necessario al transito dei concorrenti in via Badoni, via Marconi, via Rivolta, corso Promessi Sposi, attraversamento di via Barazza, via Valle del Pieno, via Viganella, attraversamento di via G. di Vittorio, via Tagliamento e nell’attraversamento di viale Montegrappa. Inoltre, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 20 in via Ghislanzoni, (da via Amendola a via Como), via Arlenico, via don Piatti (dal civico 1 al 6), piazza della Vittoria, via Renzo, via Maria Tramaglino, via don Minzoni e sagrato don Abbondio.

A questo collegamento l’ordinanza viabilistica completa.