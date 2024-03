Madesimo. Bene lo Sci Club Lecco nei due Giganti Fis Junior

Doppio impegno sulle nevi di Madesimo per lo Sci Club Lecco nelle giornate di venerdi e sabato

Ai Regionali Allievi e Ragazzi arriva il 3° posto di Carlotta Lambrughi nel Gigante Ragazzi

MADESIMO – Doppio impegno sulle nevi di Madesimo per lo Sci Club Lecco nelle giornate di venerdi e sabato, che ha visto il team Giovani sia al maschile che al femminile affrontare due Slalom Giganti FIS Junior.

Nella prima gara, al femminile Lida Amidei chiude in 11^ posizione, seguita da Clelia Milani 26^, Vittoria Giacomelli 28^, quindi Meles Rebecca 46^ e Aurora Cervini 56^.

Nella gara maschile il migliore del Lecco è stato Ruggero Traniello 12°, quindi Raffaele Monaco 18° e 6° nella classifica Aspiranti), Giacomo Galli 22° e 7° Aspirante, quindi Francesco Peccati 28°, Riccardo Mariuzzo 32°, Edoardo Carraro 45° e Ivan Bertoldini 59°. Purtroppo out in prima manche Nico Picech, Alessandro Pizzi, Matteo Berera, Simone Tondale e Marco Balen.

Nello Slalom di sabato, al femminile, altra ottima prestazione di Linda Amidei che chiude in8^ posizione, quindi Clelia Milani 27^, Rebecca Meles 33^, Nella Pomoni 37^ e Aurora Cervini 45^.

Nella gara maschile, molto bene Raffaele Monaco 16° sfiorando il podio nella classifica Aspiranti dove ottiene il 4° posto, quindi Ruggero Traniello 18°, Giacomo Galli 19° andando anche lui a sfiorare il podio tra gli Aspiranti piazzandosi al 5° posto. A seguire, Matteo Berera 21°, Alessandro Pizzi 29°, Simone Tondale 30°, Francesco Peccati 33° e Ivan Bertoldini 55°.

Fuori nella prima manche Riccardo Mariuzzo. Peccato anche per Nico Picech out nella seconda manche dopo una buona prima manche che lo vedeva in 8^ posizione.

“Sono state gare non facili perchè caratterizzate da due giorni di nebbia e meteo abbastanza complicato – spiega l’allenatore Pietro Migliazza che ha seguito gli atleti durante le gare – e anche le condizioni della neve non erano delle migliori. In generale gare buone per tutti. Bene tra gli Aspiranti Monaco e Galli e Clelia Milani che nonostante il pettorale alto è riuscita a qualificarsi per la seconda manche disputando una buona gara”.

Allievi e Ragazzi impegnati a Ponte di Legno dove giovedì, venerdì e sabato si sono disputati i Campionati Regionali Children 2024, Trofeo Noha, Memorial Loris e Walter Fontana.

Giovedì 7 marzo, sulla pista Casola Nera in pista la categoria Allievi impegnata nello Slalom Speciale.

Nella gara femminile per lo SC Lecco la migliore è Ludovica Spreafico che chiude in 19^ posizione. Nulla da fare invece per Matilde Pizzagalli uscita nella seconda manche.

Ad aggiudicarsi il titolo regionale di Slalom 2024 è Alessandra Polotti (SC Bormio).

Nella gara maschile, Tommaso Tellini chiude in 24^ posizione, mentre out in prima manche Luca Baragiola e Leo Lampugnani.

A vincere il titolo regionale 2024 di Slalom è Luca Fiorentino (SC Bormio).

Nella giornata di venerdì si è svolto lo Slalom Gigante Allievi. Nella gara femminile, bene Ludovica Sprafico che conquista il 22° posto, quindi Matilde Pizzagalli chiude in 41^ posizione. Ad aggiudicarsdi il titolo regionale è Elisa Vavassori (CS Madesimo).

Nella gara maschile, grande prestazione di Leo Lampugnani che entra nella top ten facendo suo il 9° posto, mentre Tommaso Tellini chiude al 44° posto.

A vincere il titolo regionale è Tommaso Vistali (Brixia Sci).

Nel terzo giorno di gare di sabato, si è svolto il Gigante per la categoria Ragazzi ed il SuperG per la categoria Allievi che, con la prova di Slalom, ha composto la classifica per la Combinata.

Nella gara femminile del Gigante Ragazzi una splendida Carlotta Lambrughi mette piede sul podio facendo suo il 3° posto con il tempo di 57”80. Molto bene anche Ginevra Guanella 22^ e Lidia Marilena Bulgheroni 24^. Quindi, Anna Pizzagalli 41^. Purtroppo out Vittoria Viglietta. A vincere il titolo regionale è Ginevra Fichera (CS Madesimo) col tempo di 56”76.

Nella gara maschile, un ottimo Riccardo Giovanni Mazzariol ottiene il 10° posto, seguito da Nicolò Asnaghi 22° e Davide Donegana 66°.

Il titolo regionale lo vince Andrea Villaraggia (Revolution Ski Race).

Nel SuperG Allievi, nella gara femminile, Ludovica Spreafico chiude in 41^ posizione seguita da Matilde Pizzagalli 46^.

Il titolo regionale lo vince Alessandra Tabata Polotti (SC Bormio).

Nella gara maschile, buone prova per Luca Baragiola che chiude in 26^ posizione e Leo Lampugnani in 33^ quindi Tommaso Tellini in 53^.

Il titolo regionale va a Gioele Cioccarelli (GB Ski Club)

Nella Combinata femminile, Ludovica Spreafico si piazza in 18^ posizione. Titolo vinto da Alessandra Tabata Polotti (SC Bormio). Mentre, nella Combinata maschile, Tommaso Tellini fa suo il 21° posto; vince il titolo Luca Fiorentino (SC Bormio).