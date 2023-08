Martina Morandi nuovo acquisto della Pallavolo Picco Lecco

Nell’ultimo anno Morandi ha esordito in serie A1 come secondo libero

LECCO – Martina Morandi entra nelle fila della Pallavolo Picco Lecco. La giocatrice ha iniziato a giocare a livello serio nel u14 di Vero Volley Monza. Dove è rimasta fino all’U19, per tutto il giovanile.

Nell’ultimo anno ha esordito in serie A1 come secondo libero: il giovanile, arrivò infatti la chiamata di Futura volley giovani. Ha disputato una stagione come banda e quest’ultima da libero.

“Sono molto contenta di far parte della squadra di PiccoLecco. Non vedo l’ora di iniziare insieme alle mie compagne e allo staff. Sono una ragazza grintosa, sorridente, solare e che ha tanta voglia di lavorare. Sarà una nuova avventura che affronterò lavorando sodo e con il sorriso” ha commentato il nuovo acquisto biancorosso.