Mezzofondo, Mattia Padovani vince sui 5000m in 14’01”25

A Zogno il 3° Meeting Silver Lombardia Assoluto, gare con minimi e inviti

ZOGNO (BG) – Gran bella serata di mezzofondo, ieri, nel 3° Meeting Silver Lombardia Assoluto, gara con minimi e inviti. Bene per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni Mattia Padovani che vince nei 5000m in 14’01”25. Un altro lecchese gioisce per il 4° posto: Konjoneh Maggi con 14’05”90 migliora di 10” il primato personale e migliora anche il record societario Promessa di Ahmed Al Maroury in 14’11”06 fatto segnare a Macerata nel 2011.

Bene anche Francesca Annoni: con 17’17”44 migliora di ben 33” il primato personale e fa segnare anche il nuovo record sociale Assoluto migliorando il 17’24”19 di Ilaria Del Magro fatto segnare a Mariano Comense il 2019. Altro record sociale Promessa per l’Atletica Lecco con Elisa Pastorelli sui 1500m in 4’38”99 che migliora il tempo di Tiziana Piras, 4’39”4, fatto segnate a Concorrezzo (MI) nel 1987.

Tutti i podi della serata di Zogno e gli altri risultati dei lecchesi

1500m: 1^ Letizia Di Lisa 4’22”16 primato personale (Gruppo Sportivo Virtus), 2^ Arianna Algeri 4’24”09 (Atl Bergamo 1259 Oriocenter), 3^ Sophia Favalli 4’24”24 primato personale (Atl Brescia 1950), 11^ Nicole Acerboni 4’30”71 primato personale (Bracco Atletica), 24^ Elisa Pastorellu 4’38”99 primato personale (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 32^ Ilaria Artusi 4’51”31 primato personale (Bracco Atletica).

