Pallavolo, Gaia Badalamenti è una nuova giocatrice della Picco Lecco

La presentazione della nuova schiacciatrice della Picco Lecco

LECCO – Gaia Badalamenti è una nuova giocatrice della Picco Lecco. La giovane schiacciatrice milanese, classe 2002, 171 cm di altezza, dopo la stagione a Soverato e al Futura Volley Busto Arsizio approda a Lecco.

Gaia, nonostante la sua età, porta con sé un bagaglio di esperienze di assoluto rispetto maturato nei settori giovanili di Orago, Modena e Novara, per spiccare poi il volo verso il mondo del volley professionistico.

Dopo esserci approcciata fin da piccola al mondo del volley tra Cinisello, Visette e Modena, il percorso già ricco di successi del giovane gioiello ha inizio nelle giovanili di Orago. E’ alla corte di Giuseppe Bosetti che inizia a riempire la bacheca con due scudetti di cui uno in under 14 ed uno in under 16.

Passata a Novara sono tre stagioni, tutte in escalation, con la maglia della Igor Trecate che la vedono assoluta protagonista della scalata del team dalla serie B1 alla serie A2.

Percorso e prestazioni di livello che fanno suonare per lei anche le sirene della serie A1 nella stagione 2019/2020 tanto che coach Barbolini sceglie di aggregarla al gruppo fin dalla preparazione estiva, passando per le amichevoli pre-stagione, per chiamarla poi anche effettivamente in panchina con il gruppo nel match disputato conto Cuneo.

Per la giovane schiacciatrice un percorso di grande crescita vissuto a livello giovanile, fatto di titoli, partecipazioni a tante finali regionali, ottime prestazioni, ma anche la grande fortuna e possibilità, sfruttata al meglio, di aver potuto condividere la palestra con alcuni dei miti del volley italiano come Francesca Piccinini e Tai Aguero.

“Appena mi è arrivata la proposta di Picco ho sentito fin da subito che sarebbe stato il progetto giusto per me. Quando ho ricevuto la chiamata di coach Milano mi ha trasmesso molto entusiasmo, voglia di lavorare e di voler far bene – dice la giocatrice -. Io sono una persona molto ambiziosa, per me il duro lavoro paga sempre. Non vedo l’ora di conoscere tutto l’ambiente Picco Lecco, i tifosi ma soprattutto le mie compagne con le quali son sicura che potremmo toglierci tante soddisfazioni e centrare i nostri obbiettivi anche perché le carte per farlo ci sono tutte! Non vedo l’ora di cominciare e vi aspetto al palazzetto per tifarci”.