Picco Lecco, inizia il campionato: “Vogliamo spingere sul settore giovanile”

Al palazzetto del Bione presentata la stagione del settore giovanile

Tutte le novità per l’annata 2023/2024 che interesseranno le categorie

LECCO – “Abbiamo voluto dedicare questo momento pre-campionato al settore giovanile, punto cardine della nostra società”. A parlare è Gianfranco Milani, coach della Picco Lecco, a pochi istanti dalla prima di campionato per le biancorosse, pronte a sfidare il CBL Costa Volpino, dando ufficialmente inizio alla stagione di serie A2. Ma in attesa del match, con fischio di inizio alle ore 17 nel palazzetto del Bione, spazio è stato dato al settore giovanile e alle novità che lo interesseranno in questa stagione 2023/2024.

Sugli spalti le atlete con genitori e parenti, in campo lo staff, tra cui Flavia Tavola, Luisella Milani, Federico Belloni, Lorenzo Azzoni, Matteo Marongiu. “Gli impegni con il mini volley sono già partiti e durante l’anno, oltre alle attività previste dalla Federazione, organizzeremo come Picco varie iniziative, tra cui feste a tema. Under12 e Under13 hanno invece iniziato con le amichevoli, mentre a novembre partirà ufficialmente la stagione. Quest’anno più che mai vogliamo spingere sul settore giovanile“, commenta Luisella Milani, allenatrice Under12 e Under13, entrambe le squadre composte da una quindicina di ragazze. A occuparsi delle fascia compresa tra Under14 e Under18 sarà invece Federico Belloni.

Novità per tutte le squadre giovanili sarà la presenza di un co-preparatore, a dimostrare come dietro la società ci sia una struttura solida, in grado di far lavorare bene l’allenatore e le stesse atlete. A mediare il rapporto tra genitori, atlete e dirigenti invece la figura del coordinatore, disponibile a risolvere eventuali problematiche e ad accogliere le richieste di genitori e ragazze.

Invitato poi a entrare in campo il nuovo sponsor di Picco Lecco, MedInMove, che supporterà anche lo staff tecnico e medico della società, con diciassette professionisti. A fare da portavoce il dott. Jacopo Pisati: “Non ci occupiamo solo di riabilitare spalle, ginocchia e schiene. Ci occupiamo in primis di persone, che poi hanno sviluppato dei problemi o intendono prevenire degli infortuni”. Da quest’anno le giovani atlete potranno usufruire della Fisio Card, grazie alla quale potranno accedere alle sedute, qualora vi fosse bisogno, con tariffe convenzionate. Alla fine della presentazione, distribuito a tutte un volantino dotato di QR Code che, in pochi e semplici passaggi, farà ottenere la card digitale.

Dal 4 al 6 gennaio 2024 sarà invece disputata a Lecco la Eagle Cup, pensata per le categorie U18, U16, U14 e U13. Un’occasione per confrontarsi con altre atlete provenienti da vari paesi, appartenenti a diverse categorie, e vivere esperienze che andranno al di là dello sport, dato che ci sarà la possibilità di fare visite sul territorio. Sempre restando in tema ‘local’, Picco Lecco aderirà al Progetto Manzoni, iniziativa ideata per celebrare il 150esimo anniversario dalla morte dello scrittore, facendo svolgere alle atlete uscite didattiche funzionali a far conoscere la figura di Alessandro Manzoni, esplorando i siti museali del territorio. Di partita in partita, inoltre, un membro della squadra indosserà una maglia commemorativa del Manzoni, raffigurante uno dei suoi personaggi celebri.

Proseguirà poi la collaborazione con il Politecnico di Lecco, che monitorerà i lavori in palestra delle ragazze. Non mancheranno poi incontri e momenti insieme alla Beach Volley Train di Torino. Infine, il 29 ottobre saranno consegnate come ogni anno le borse di studio alle atlete più meritevoli che si sono distinte non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per risultati scolastici.