Scherma. Cantatore in gara nella 1° prova Assoluti di Carrara

Bel traguardo per la sedicenne lecchese

In tabellone anche diverse atlete di livello nazionale e internazionale

LECCO – Una lieta notizia per il Circolo della scherma di Lecco: la giovanissima Arianna Cantatore sarà in gara nella 1° prova Assoluti di sciabola che si svolgerà sabato 19 novembre a Carrara. La sedicenne lecchese si troverà ad affrontare diverse atlete di alto livello, nazionale e internazionale, compresa l’ucraina Karlan.

Cantatore ha ottenuto la qualifica alla gara concludendo al 23° posto la gara open di Ciserano del 30 ottobre scorso e sarà accompagnata in gara dall’istruttrice Roberta Ciffo. Inizialmente esclusa, ha approfittato dell’allargamento del numero dei posti in tabellone per ottenere un’insperata qualifica.

“Sia io che tutto lo staff tecnico siamo molto orgogliosi della qualificazione di Arianna – dichiara il Maestro Luca Guerrasio – sarà chiamata a confrontarsi con atlete professioniste che calcano le pedane internazionali e che hanno partecipato a olimpiadi e campionati del mondo. L’obiettivo è quello di divertirsi e di raccogliere più informazioni tecnico tattiche possibili. Non capita tutti i giorni, per delle atlete così giovani e senza esperienza internazionale come le nostre, di poter incrociare le lame con certe campionesse”.