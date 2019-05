Prestazione opaca per i giovani blucelesti.

La classifica non sorride, nessun qualificato ai campionati italiani.

CASALE MONFERRATO – Nel fine settimana si è disputata la Coppa Italia giovanile a Casale Monferrato, valida come ultima possibilità per qualificarsi al campionato italiano di categoria Giovani e Cadetti.

Nella giornata di sabato sono scese in pedana le ragazze della sciabola (cat. Cadette) e lo spadista Mattia Magni (cat. Giovani).

Delle tre giovanissime sciabolatrici presenti, l’unica a superare il girone di qualificazione è stata Francesca Mapelli (2-4), eliminata al primo turno di diretta da Elena Albiolo (12-15). Alessia Carnovali (1-4) prima delle escluse a causa del differenziale stoccate, Marina Maugeri ha chiuso la giornata senza vittorie.

Mattia Magni ha tirato bene nel girone di qualificazione, vincendo tre assalti e perdendone altrettanti, di cui due all’ultima stoccata. Qualificatosi come 62° assoluto alla fase di diretta, Magni ha “steccato” subito, perdendo alla prima di diretta contro il novarese Favaretto (13-15), a sua volte eliminato dal futuro campione Luca Longo.

Domenica sono scesi in pedana Matteo Valsecchi e Marco La Barbera. Il primo ha passato la fase di qualificazione, perdendo subito alla prima di diretta. La Barbera, al primo anno in categoria Giovani, vince solo due assalti su quattro e passa le qualifiche per un pelo, 25° su ventotto posti. La qualifica incerta lo piazza subito contro il livornese Cillari, ottavo assoluto. La Barbera ritrova una buona scherma ma perde all’ultima stoccata (14-15). Avesse vinto, avrebbe ottenuto la qualificazione ai campionati italiani di categoria che si svolgeranno a Lecce.

Il Circolo della Scherma di Lecco non è riuscito a qualificare nessun atleta ai campionati italiani Giovani e Cadetti, pagando l’inesperienza di molti atleti, al primo anno nelle rispettive categorie e costretti a tirare contro atleti anche di due anni maggiori.