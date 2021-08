Scherma. Il maestro Buenza lascia il Circolo della scherma di Lecco

Ritorno al Dauno Foggia per il maestro pugliese

Chiusa una collaborazione iniziata nel lontano 2014

LECCO – Dopo quasi sette anni si separano le strade del Circolo della scherma di Lecco e del maestro pugliese Mirko Buenza. L’allenatore ha infatti accettato la proposta giuntagli dal circolo schermistico Dauno di Foggia, società nella quale aveva iniziato a tirare da giovane.

“La proposta era troppo buona per essere rifiutata – dichiara Buenza – torno “a casa”, in un circolo che ha sessant’anni di storia, riconosciuto come uno dei più importanti nella nazione, che ha creato decide di atleti e maestri di livello internazionale”.

Buenza diventerà uno dei quattro maestri del circolo, l’unico professionista a tempo pieno. “I dirigenti hanno detto di voler puntare su di me e questo mi ha lusingato. La mattina continuerò il lavoro di promozione che facevo anche a Lecco, ma avrò anche la possibilità di allenare i cosiddetti “atleti in divisa”, professionisti del calibro di Martina Criscio e Michela Battiston, che erano nella squadra di sciabola a Tokyo 2020”.

Il maestro ha chiuso un periodo sette anni a Lecco, periodo in cui il Circolo è cresciuto molto. “Penso di aver fatto un ottimo lavoro qui, sono arrivato che non c’era neanche un atleta U14 e lascio dopo aver creato un senso di appartenenza che ha portato a risultati straordinari. Abbiamo una squadra di sciabola in Serie A2 e una in serie B1 e il settore paralimpico è tra i migliori d’Italia. Voglio ringraziare il presidente Bonomelli e il presidente Rossi per avermi dato carta bianca e aver sostenuto il mio lavoro”.

Nonostante il cambio di società, i contatti tra il maestro Buenza e il circolo cittadino non si interromperanno. “Abbiamo progetti in comune – conclude – l’idea di creare ancora un camp come quello di due anni fa e scambi a livello di allenamento, con Sofia Brunati che ogni tanto si recherà a Foggia per lavorare con me”.