Scherma. Il presidente Rossi annuncia il nuovo maestro di sala

Il ruolo sarà affidato alla bergamasca Veronica Galli

Chiuso il ciclo settennale col maestro Mirko Buenza

LECCO – Si è chiusa il 31 luglio 2020 l’esperienza del maestro Mirko Buenza come maestro di sala d’armi al Circolo della scherma di Lecco. I dirigenti blucelesti non sono certo rimasti con le mani in mano e hanno scelto un nuovo maestro d’armi, la bergamasca Veronica Galli.

Il presidente del circolo Marco Rossi saluta il maestro uscente e dà il benvenuto alla nuova maestra.

“I sette anni con il maestro Buenza sono stati entusiasmanti, sia per noi che per lui è stata una sfida impegnativa, in una società che richiedeva ristrutturazione e nuova linfa, una sfida che penso abbiamo vinto entrambi alla grande – dichiara il presidente Rossi – Mirko si è dimostrato una persona con grandi capacità magistrali e doti umane di primo livello. È stato capace di ricreare attorno a lui un gruppo che si era un po’ sfilacciato, coinvolgendo tutti”.

“Due mesi fa il maestro Buenza ci aveva comunicato l’intenzione di tornare a Foggia, dandoci il giusto anticipo per poter cercare un valido sostituto – prosegue Rossi – capiamo bene la sua scelta, per lui è un’occasione molto importante, in una società molto prestigiosa a livello nazionale”.

Dopo un’attenta riflessione la scelta è caduta su Veronica Galli, maestro bergamasco. “Il consiglio ci è arrivato proprio dal maestro Buenza e, dopo averla conosciuta, ne abbiamo avuto un’ottima impressione. Sarà alla sua prima esperienza come maestro di sala d’armi, un po’ come avvenne ai tempi quando scegliemmo il maestro Buenza. Dalla sua ha il vantaggio di essere ancora un’atleta e di avere già esperienza della scherma paralimpica, per proseguire il lavoro fatto sino a ora. Maestro delle tre armi, è principalmente una spadista e questo ci consentirà una ristrutturazione dello staff tecnico, riequilibrando le due armi”.