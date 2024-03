Scherma. Risultati opachi nella seconda giornata dei GPG lecchesi

Magnifico bene in qualifica, male in diretta

La migliore è Balissi, 16°

LECCO – Nella seconda giornata del Gran Premio Giovanissimi organizzato al PalaTaurus i risultati degli ultimi atleti del Circolo della Scherma di Lecco non sono stati brillanti.

Alte aspettative per Alice Magnifico (Ragazze), confermate da un girone di qualificazione strepitoso e immacolato, con cinque vittorie in altrettanti assalti e un quarto posto assoluto in tabellone.

Nella fase di diretta la lecchese passa con un bye il primo turno e incredibilmente esce al primo assalto contro la milanese Ricciuti, perdendo all’ultima stoccata e chiudendo 17°.

Miriam Luongo (Giovanissime) ha chiuso il girone con due vittorie e altrettante sconfitte. Passato il primo turno di diretta facilmente contro la Fassi – ultima in classifica – al secondo si è fermata contro la Andreola, finendo 23°.

L’Allieva Michela Balossi è stata quella più sorprendente: una sola vittoria nel girone di qualificazione ma tanta grinta nella diretta, avendo battuto una “top ten” – la Gilardoni, nona… – all’ultima stoccata (15-14). Contro la Vegini (8°) nel secondo turno il suo cammino si è fermato (10-15), ma ha comunque portato a casa il miglior risultato tra tutte le spadaccine, chiudendo 16°.