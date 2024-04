Sei medaglie per Badminton Lecco al 1° Grand Prix Città di Milano

Sabato un oro, due argenti e un bronzo per Cattaneo e Saverio

Il giorno dopo, domenica, due terzi posti nei singolari U13 (Cattaneo) e Junior (Saverio)

MILANO – Un oro, due argenti e tre bronzi: non poteva iniziare meglio di così la cooperazione tra Badminton & Croquet Club Lecco e Lario Mi Auto, che in questo fine settimana hanno partecipato al 1° Grand Prix Città di Milano presso il Palabadminton.

Due gli atleti schierati per la prova e che si sono portati a casa complessivamente sei medaglie: Mattia Cattaneo e Andrea Saverio. Cattaneo fa tris di medaglie, portandole a casa di tutti i colori: sabato l’oro nel DM U13 con il suo compagno Luca Li Bohong (Junior BC MI) senza perdere un set, in finale contro Gozzi/Winkler (SSV Bozen) 21*9 21*13. Un ottimo momento di forma per l’atleta bluceleste. Segue un argento nel XD U13 in coppia con Lea Gitterle (ASV Mals) anche qui senza mai perdere un set ma lasciando in finale il primo gradino del podio a Bohong (Junior BC MI)/Falchetti (GSA Chiari) 13*21 13*21.

Gli altri podi sono dello Junior Saverio, anche lui in un buon periodo dove mette in campo un bel gioco e con tenacia raggiunge nel DM Junior il secondo gradino del podio in coppia con David Spitaler (ASV Uberetsch), in finale contro Bianchi (Genova BC)/Locatelli (Brescia Sport Più) perdono dopo tre set tiratissimi 17*21 21*16 19*21 e il bronzo nel XD Junior in coppia con Yi Yuan Chen (Junior BC MI) in semifinale contro la forte coppia altoatesina Fellin (SSV Bozen)/Galimberti (ASV Uberetsch) 12*21 15*21.

Non sono finite qui le medaglie: Badminton Lecco sfodera colpi di bronzo nella giornata di domenica, portando a casa due terzi posti nei singolari con Mattia nel SM U13 dove cede in semifinale contro il suo compagno di doppio Bohong 11*21 13*21 e Andrea nel SM Junior contro Bianchi (Genova BC), partita persa in semifinale ma con un piccolo rammarico, 18*21 19*21.

Così il commento del coach nella trasferta, nonché vicepresidente del club, Edvidio Milani: “Anche oggi Mattia e Andrea hanno giocato con grande applicazione. Ho visto i ragazzi molto contenti per i podi, ma con una piccola delusione per i bronzi nei singolari dove hanno commesso dei piccoli errori. Ho detto loro nel briefing finale: le sconfitte sono importanti per crescere e so che ne farete tesoro. Complimenti ragazzi!”.